走路、少用、换掉、关掉……到了通过“能量减耗”度过危机的时候



由于中东事态，两成世界原油通过的霍尔木兹海峡陷入瘫痪，国际油价暴涨，但看不到海路重新开放的迹象。即使此次危机平息，想要恢复被破坏的中东石油设施和港湾等供应网，也需要一段时间。国际能源署警告说：“中东战争正在制造世界原油市场历史上最大的供应网干扰。”



李在明总统17日提及中东事态长期化的可能性时表示：“为了向全社会扩散节约能源的努力，如果有必要，请尽快制定汽车五部制或十部制等多方面的需求节约对策。”政府在储备油208天的基础上，18日通过阿联酋又确保了1800万桶原油，但如果中东事态长期化，就不能就此安心。



与韩国的经济规模相比，韩国的能源消费更多。如果政府投入税金控制石油价格，降低油类税，虽然可以暂时减轻供给冲击，但也有减少节能诱因的副作用。如果能源消费不减少，购买能源的外汇支出就会增加，为了稳定价格，需要投入巨额财政。



国际能源署建议，仅靠政府的支援和生活中的行动变化，就能在短期内获得节能效果。也就是说，如果将取暖温度降低1°C，可以减少7%左右的能源，在高速公路上只要减速10公里，每年就能节约60欧元（约10.28万韩元）。用大众交通代替私家车或近距离步行，对节约能源和健康也有帮助。有必要像K-Pass一样，利用定额制交通卡，扩大根据大众交通使用量返还一定金额的支援政策。如果情况恶化，还要阶段性地增加在家办公。



只要更换旧建筑的窗户或效率低下的家电产品，就能起到很大的节能效果。减少用电量就会进行补偿的韩国电力的“能源返现”制度、低收入层购买能源高效率产品时给予补贴的制度等非常有效。韩国70%的原油依赖中东。应该把此次危机作为通过核能发电或太阳能、风力等实现能源多元化的契机。



不开车，多走一步，多减少取暖或热水，换成能源高效率产品，再关一关电子产品，这种“能源减耗”是生活中可以实践的克服危机的方法。

