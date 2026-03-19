“原油确保战”，韩国进口2400万桶原油

韩国政府为消除美国和伊朗战争长期化带来的能源供求不确定性，决定从阿拉伯联合酋长国追加引进1800万桶原油。加上之前确定引进的600万桶原油，总量达2400万桶，相当于韩国石油日消费量（约280万桶）的8倍。总统秘书室长姜勋植18日回国后在青瓦台举行新闻发布会时表示：“已确定从（阿联酋）紧急进口1800万桶原油。用3艘阿联酋国籍船供应600万桶，并通过6艘韩国国籍船供应1200万桶。”姜勋植以战略经济合作总统特使的身份于15日深夜出国前往阿联酋，当天回到韩国。姜勋植6日也曾表示，“就从阿联酋紧急引进600万桶以上的原油达成了协议”。姜勋植表示：“（阿联酋方面）还没有比韩国更早得到原油供应的国家。阿联酋明确表示，在原油供应方面，韩国是头号优先对象。”青瓦台认为，此次韩-阿联酋之间的协议将对原油供需稳定作出相当大的贡献。由于中东局势长期化，韩国政府从18日下午3时开始把对原油的资源安全危机警报从“关注”提升至“注意”级别。姜勋植表示：“在原油供应方面避免了最坏的情况。至少不会发生向大韩民国供应原油困难的情况。”与此同时，韩国和阿联酋还同意签署《原油供应网合作谅解备忘录》，内容包括探索替代霍尔木兹海峡的供应渠道等。有评价认为，由于伊朗封锁霍尔木兹海峡，全世界原油供应出现巨大问题，各国展开原油供需竞争，此次引进阿联酋原油是加强两国关系的结果。此前，阿联酋还支援3000名韩国短期滞留者的回国。正在遭受伊朗导弹攻击的阿联酋要求韩国迅速提供国产地对空制导武器“天弓-2”。姜勋植还说，装载石油化学产品的基础原料、因中东局势而出现缺货现象的石脑油的1艘船舶也正在驶向韩国。韩国的石脑油进口量中有54%通过霍尔木兹海峡，由于供需不稳定，政府已于18日将石脑油指定为临时经济安保品种。如果被指定为经济安保品种，政府将采取出口管制和储备、进口处多元化等供求管理措施。申圭鎭 newjin@donga.com