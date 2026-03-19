朝鲜战争阵亡军人遗骸时隔76年归子怀抱

据国防部遗骸发掘鉴识团18日消息，去年4月在江原道洪川郡今勿山一带发掘的朝鲜战争（6•25战争）韩国国军阵亡者遗骸，被确认为河昌奎一等兵（当时24岁）。此次身份确认的关键线索，是故人之子河钟福（74岁，音译）于2011年向军方提供的脱氧核糖核酸（DNA）样本。时隔15年，通过将样本与发掘出的遗骸进行DNA精密分析，最终确认了两人的父子关系。故人是庆尚南道泗川人，留下怀孕的妻子和长女，于1950年11月与兄长一同入伍。兄长因疾病返乡，但故人在釜山完成训练后，作为第8师第10联队所属士兵投入前线，约三个月后的1951年2月9日在“横城战役”中阵亡。“横城战役”是中国人民志愿军发动第四次攻势时，韩国国军第3、5、8师团在江原道洪川、横城一带与中国人民志愿军第39、40、42、66军及朝鲜人民军第5军团展开的一场激战。当时由于中国人民志愿军的攻势，第8师第10联队损失惨重，包括联队长在内的大部分指挥人员阵亡或失踪。国防部18日向遗属转交了“护国英雄回归牌”和遗物，并说明了从发掘到身份确认的全过程。儿子钟福表示：“2022年去世的母亲留下遗言，说‘总有一天找到父亲后，一定要让他们合葬’”，“我们曾在母亲墓旁为父亲设了衣冠冢，如今终于能让两位合葬一处，了却了心愿。”尹相虎 ysh1005@donga.com