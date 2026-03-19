光化门成“韩国艾比路” 全球阿米陆续汇聚K-pop圣地

“我这才知道光化门在韩国是多么具有象征意义和历史意义的地方。”18日，在首尔钟路区光化门广场，27岁的法国人劳拉•德布里尔不停地用相机拍摄着尚在搭建中的防弹少年团（BTS）舞台。实际上，她当天并未能买到演出的门票。但作为防弹少年团粉丝团“阿米”的一员，为了亲临现场感受气氛，她仍花高价购买了机票。德布里尔女士表示：“6年前准备就业时，我从防弹少年团的音乐中获得了安慰和力量”，“我还计划去国立中央博物馆的快闪店和汝矣岛汉江公园的活动等地，一个不落地都去看看。”随着防弹少年团将于20日发行正规五辑《阿里郎ARIRANG》并于21日在光化门举行回归演出，全球各地的“阿米”正陆续汇聚首尔。粉丝们已开始像朝圣般前往印有防弹少年团饶舌图案的世宗文化会馆，并在社交媒体上争相上传“认证照”。有分析认为，正如英国伦敦的艾比路成为披头士乐队粉丝们的全球旅游胜地，光化门广场也有望成为追随“21世纪披头士”防弹少年团的阿米们心目中的新地标。● 光化门能否成为“韩国艾比路”？光化门广场一带正在进行防弹少年团回归舞台的搭建工作，周边外国游客数量明显多于平日。在附近的明洞、钟路等地，也不难发现正在观光购物的阿米们。现场遇到的阿米们对光化门的历史社会背景也表现出浓厚兴趣。来自白俄罗斯的米兰娜•鲁达克女士（26岁）说：“以防弹少年团回归演出为契机，光化门本身也将给阿米们留下深刻印象。”韩国外国语大学符号学研究中心研究教授李智英也表示：“光化门广场既是朝鲜国王与百姓沟通的空间，在韩国现代史上也是民主主义的象征场所”，“希望通过专辑《阿里郎》讲述根基故事的防弹少年团，选择光化门作为展现这一理念的空间。”阿米们的首尔之行已开始显现出可见的“防弹少年团特需”。据新世界免税店数据，13日至15日，其明洞店K-pop特色卖场“K-Wave Zone”的防弹少年团周边产品销售额环比增长约190%。在二手交易平台上，官方售价4.9万韩元的应援棒甚至被炒到20万至30万韩元。流通业界也迅速应对，迎接“阿米”的到来。LF旗下的HAZZYS旗舰店将在演出期间将店铺外观装饰成紫色，新世界免税店则扩大防弹少年团周边产品的销售。OurHome将在仁川国际机场推出反映防弹少年团成员偏好的限定菜单。专家认为，以光化门演出为起点，防弹少年团的回归将带来涵盖旅游消费的综合经济效应。IBK投资证券研究员金裕赫预测：“预计到明年为止，将创造约2.9万亿韩元的销售额和超过5300亿韩元的营业利润。”● 超过3300万名的“超国家粉丝团”阿米（Army）是“Adorable Representative M.C for Youth”的缩写，被公认为全球最具影响力的粉丝团之一。仅粉丝平台Weverse上的注册会员就达3368万人，若包括在社交媒体上活动的非正式网络，其规模预计更为庞大。阿米开始备受瞩目大约是在2016年。当时，防弹少年团在美国公告牌音乐奖上获得了流行明星贾斯汀•比伯曾一直蝉联的“最佳社交媒体艺人”奖。这得益于阿米们积极参与粉丝投票等。美国《纽约时报》评价称：“防弹少年团能跻身世界明星行列，得益于热情活动的阿米们的力量。”阿米的另一特点是自发性和组织力。2020年，当防弹少年团向美国反种族歧视团体捐赠100万美元时，阿米们在一天之内筹集了相同金额，进行了“匹配捐赠”。史智媛记者、金道妍记者 4g1@donga.com、repokim@donga.com