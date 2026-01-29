“利用总统夫人的地位追求私利”……金建希与统一教勾结被定罪



法院对前总统尹锡悦的夫人金建希涉嫌从统一教处收受香奈儿包和格拉夫项链等高价财物，判处有期徒刑1年8个月。此次一审判决结果，是前总统夫妇首次一起被判刑。更何况，总统夫人的地位被恶意利用为追求私人利益的手段，在韩国政治史上留下了难以洗刷的污点。法庭在判决书中表示：“（金建希）无法摆脱与请托相关的高价奢侈品，急于收受后打扮自己。”



法庭认为，金建希在2022年7月收受香奈儿包和格拉夫项链时，知道这是统一教期待政府支援的请托。这驳斥了金建希“没有请托、没有代价性”的主张。统一教前干部尹永浩对建真法师全圣培说：“为了统一教事业，需要政府的支援。”金建希在收到香奈儿包后对尹永浩说：“正在努力支援。”没有权利参与国政的金建希以金钱为代价介入政府政策，这不能不说是一种国政私有化。



金建希表示没有收到格拉夫项链，但法庭认为她在撒谎。法庭指责金建希要求参与收受香奈儿包的亲信否认收受事实，强迫亲信进行虚假陈述。金建希对以人事请托为代价收受的梵克雅宝项链也改口撒谎，结果被递上项链的徐熙建设会长的自述书揭穿。



法庭裁定，金建希涉嫌与德意志汽车股价操纵势力共谋，以从明泰均无偿得到舆论调查结果为代价介入国民力量党公推的嫌疑无罪。但是，金建希以官职为代价收受高价财物的卖官卖职嫌疑、参与国民力量党代表选举的统一教集团入党嫌疑等试图介入公职人事和政党活动的事情，也要等待司法部的审判。



与统一教勾结的疑惑并不止于金建希。当天，法院以“尹锡悦核心下属”权性东议员涉嫌在2022年总统选举前夕从尹永浩处收受1亿韩元为由，判处其有期徒刑2年。尹锡悦在总统选举结束后与尹永浩见面，对于尹永浩提出的统一教各种夙愿事业请求，曾表示“在任期间给你办成吧”，这一事实被写入特检公诉状。这说明，统一教通过权性东和全圣培两个窗口，分别接近了尹锡悦和金建希。尹锡悦夫妇和统一教之间到底有什么勾结，还有很多需要查明的地方。

