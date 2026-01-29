美共和党称关税举措针对韩国不公对待美企

“这是（韩国）不公平地针对像Coupang这样的美国企业所发生的事情。”美国共和党联邦众议院司法委员会于27日（当地时间）在社交媒体X上发布了这样的帖文。前一天，美国总统唐纳德•特朗普发布的关于将把对韩关税提升至韩美贸易协定前水平的Truth Social帖文也附于其中。这被解读为一种主张，即提高对韩关税是因为韩国政府和国会高强度攻击美国企业Coupang所致。此前，部分美国众议员无视Coupang导致的大规模韩国国民个人信息泄露事实，单方面袒护Coupang，称“韩国歧视美国企业”。在13日于美国华盛顿国会举行的“海外数字监管动向”听证会上，众议院筹款委员会贸易小组委员会主席阿德里安•史密斯（共和党）声称：“韩国持续推行明显针对美国企业的立法努力。”《华尔街日报》报道称，美国副总统J.D.万斯23日与到访美国的韩国国务总理金民锡会面时，“就韩国对包括Coupang在内的美国科技企业采取不利措施提出了警告”。《华尔街日报》解读称：“这是警告韩国不要推行歧视性针对美国科技企业的管制或调查，是在威胁对韩加征关税的背景下，近期旨在保护美国在线平台企业行动的延伸。”报道还称，虽然特朗普总统的加征关税帖文侧重于立法延迟，但部分特朗普政府官员之间，对于韩国对待美国科技企业的态度或对韩国基督教教会的措施等问题存在累积的不满。不过，也有观点认为Coupang事件并非此次关税施压的直接原因。《华尔街日报》报道称，白宫官员也表示科技企业及宗教冲突等并非此次关税威胁的直接导火索。华盛顿外交消息人士也表示：“以特朗普总统的作风，如果认为韩国对Coupang的措施是问题，应该会直接提及，但他并没有相关言论。据我所知，Coupang并非此次决定的主要背景。”申晋宇 niceshin@donga.com