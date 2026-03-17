《Golden》闪耀奥斯卡…韩国文化周启幕，防弹少年团压轴

“《K-POP：猎魔女团》彰显韩国文化自豪感。”（英国BBC广播公司）以韩国文化为蓝本创作的奈飞动画片《K-POP：猎魔女团》15日（当地时间）在美国电影界最具权威的“学院奖”（奥斯卡）颁奖典礼上荣获最佳动画长片奖和最佳原创歌曲奖，荣膺双冠王。由韩裔导演和作曲家创作的动画及歌曲在奥斯卡上获得相关奖项，尚属首次。当晚的奥斯卡舞台上，当融合韩国传统乐器与舞蹈元素的《K-POP：猎魔女团》主题曲《Golden》响起时，莱昂纳多•迪卡普里奥等全球明星挥舞应援棒跟唱的画面也通过直播传遍世界。适逢21日本周末防弹少年团（BTS）在首尔光化门举行复出演唱会前夕，《K-POP：猎魔女团》在奥斯卡的捷报传来，舆论评价全球视线聚焦韩国的“韩国文化黄金周”就此拉开帷幕。● 席卷奥斯卡的“猎魔女团”热潮在洛杉矶杜比剧院举行的第98届奥斯卡颁奖典礼上，《K-POP：猎魔女团》击败迪士尼的《疯狂动物城2》、皮克斯工作室的《埃利奥》等强劲对手，荣获最佳动画长片奖。随后，《Golden》也作为K-POP歌曲首次摘得最佳原创歌曲奖，将这股全球热潮推向顶峰。《K-POP：猎魔女团》与《Golden》在颁奖典礼前就被视为最有力的获奖候选。美国娱乐杂志《综艺》曾指出：“最佳动画长片和最佳原创歌曲是今年奥斯卡最无悬念的奖项。”《K-POP：猎魔女团》与《Golden》此前在今年1月已斩获美国金球奖和评论家选择奖的最佳动画片和最佳歌曲奖，《Golden》上个月还在格莱美奖上成为首支获得“最佳视觉媒体歌曲”奖项的K-POP作品。《K-POP：猎魔女团》的全球人气在当晚颁奖礼的特别演出中也得到充分体现。演出以韩国歌手的板索里表演拉开序幕，随后，头戴纱帽的男舞者和身着韩服的女舞者登场，如同动画中的男子组合“狮子男孩”一般，点燃了现场气氛。最精彩的瞬间莫过于女团“亨特丽克斯”激情演唱《Golden》时，台下就坐的好莱坞明星们齐刷刷举起黄色应援棒。演员迪卡普里奥、艾玛•斯通、当晚荣获最佳男主角的迈克尔•B•乔丹，以及导演史蒂文•斯皮尔伯格等人，都手持应援棒，面带灿烂笑容，跟着哼唱。当天颁奖礼红毯上，为动画中振宇一角配音的演员安孝燮现身时，也引发了震耳欲聋的欢呼和闪光灯的洗礼。● “韩国文化已成西方颁奖礼常客”《K-POP：猎魔女团》荣获双冠王后，海外媒体也对K-POP的成就赞不绝口。美国《华尔街日报》评价称：“作品处处融入了韩国美术和民俗元素，将风靡全球的K-POP影响力提升至新维度。”有分析认为，此次奥斯卡获奖标志着自去年以来持续的《K-POP：猎魔女团》全球热潮达到顶峰。去年6月公开的《K-POP：猎魔女团》，仅两个月便登顶奈飞电影观看时长历史榜首，引发“全球猎魔女团现象”。影片中出现的韩国传统和韩食也引发广泛关注，为韩国文化的进一步普及做出巨大贡献。英国广播公司注意到，《K-POP：猎魔女团》问世之际，正值全球对韩国文化的需求激增。英国广播公司分析指出：“如今，防弹少年团和BLACKPINK等K-POP团体已成为西方主流颁奖礼的常客。由多国籍成员组成的Stray Kids等新生代团体，正成为引领外交和经济发展的软实力。”事实上，韩国文化如今在统指美国文化产业顶级奖项的“EGOT”中捷报频传。EGOT指的是美国大众文化四大颁奖礼——电视界的艾美奖（Emmy）、流行音乐界的格莱美奖（Grammy）、电影界的奥斯卡奖（Oscar）以及舞台艺术（音乐剧等）界的托尼奖（Tony）。自2020年电影《寄生虫》荣获包括最佳影片在内的六冠王，2021年尹汝贞凭借《水芹菜》摘得奥斯卡最佳女配角奖后，《K-POP：猎魔女团》再次为韩国赢得殊荣。美联社报道称：“《K-POP：猎魔女团》再次证明了韩国文化的全球影响力。”金泰彦记者、金道妍记者 beborn@donga.com、repokim@donga.com