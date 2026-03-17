为了结束战争的战争?



第一次世界大战经常被称为“为了结束一切战争的战争”。当然，它不仅没有终结战争，反而成为走向下一次大战的踏脚石。早在公元前4世纪，马其顿的亚历山大大帝在征服半个世界、试图建立统一帝国时，或许也抱有类似的理想。当然，他没有成功。他死后，图谋分裂的战争再度开始。



想要统一为一个国家、文化圈的战争有可能结束战争。从韩国历史上的统一王国时代、中国的统一王朝、日本的德川幕府时代来看，就是如此。但是，像高句丽这样强大的王国的形成还引发了隋唐的进攻，像隋唐一样，通过统一获得的自信会发展成侵略战争。



经过无数次尝试，人类还没有找到结束战争的方法。也许永远也找不到。这就是现实，还有更可怕的真理。随着经济体制的全球化，局部战争不再是局部战争。每一场战争都会对世界经济和个人生活产生极大的影响。也就是说，所有局部战争都存在升级为国际战争、世界大战的危险。



21世纪世界需要担心的课题不是防止战争，而是防止战争的扩散。俄乌战争实际上已成为国际战争，但表面上看来却是勉强阻止了战争扩大。然而，美伊战争正向着国际战争不断挺进。世界将会在最后阶段尖叫着停下脚步，还是抛开战争的目的、名义与正义的争论，为了生存而选择自私与极端的行为，正站在类似“弱鸡游戏”的十字路口。



不存在解决方法，只有战事扩大的理由不断堆积。现在还有希望就此止步。但即使成功止步，世界也将从此进入一个阶段：战争的名义失去作用，现实将压倒一切。

