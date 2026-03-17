“可能推迟与中国举行会谈”，特朗普敦促中国派兵

美国总统特朗普当地时间15日再次向中国施压，要求中国派遣军舰，以确保中东原油的核心运输通道霍尔木兹海峡的安全运行，并提及可能推迟原定于本月末至下月初与中国国家主席习近平举行的首脑会谈。他当天在接受英国《金融时报》电话采访时表示，“中国通过霍尔木兹海峡进口90%的原油”，再次强调了中国积极参与的必要性。他还提到美中首脑会谈剩下的时间，“两周是很长的时间。（会谈）也有可能延期”。对此，有评价认为，特朗普对海峡封锁长期化和高油价的担忧加大后，表现出了焦虑。还有分析认为，中国一直大量购买伊朗产原油，是霍尔木兹海峡原油运输的主要受益者，因此特朗普强调中国应积极出面解决事态。也有可能认为，因为中国同伊朗在外交上关系密切，所以把中国拉进来有助于霍尔木兹海峡的稳定。特朗普同一天从私宅海湖庄园所在的佛罗里达州返回华盛顿的专机“空军一号”上，就组建霍尔木兹海峡护卫联合问题表示：“已要求大约7个国家参与，并得到了积极回应。”这比之前提到的韩国、中国、日本、英国、法国等5个国家增加了两个。特朗普没有提到两国的名称，只是表示，“不管我们是否得到援助，我们只能说这一点。我们会记住（有没有参与）”。这是在再次强烈施压，要求派遣军舰等以保障霍尔木兹海峡的安全运行。特朗普在接受《金融时报》采访时提到了盟国北约，并警告称：“如果（就霍尔木兹海峡的稳定措施）没有回应或作出否定反应，将对北约的未来产生非常坏的影响。”美国能源部长克里斯·赖特15日在接受美国ABC电视台采访时敦促亚洲主要国家参与。他表示：“通过霍尔木兹海峡享受能源收益的国家最上面，有中国、日本、韩国、亚洲所有国家。世界各国参与的广泛联盟为重新开放海峡进行合作，这是相当合乎逻辑的。”相反，中国官方媒体《环球时报》在16日的社论中指出：“这是有人（美国）放火后，要求世界共同灭火，并分担费用。”分析认为，这一表态指美国欲把此次战争的责任和后果转嫁给其他国家，因此事实上表明了拒绝之意。华盛顿=常驻记者申晋宇、北京=常驻记者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com