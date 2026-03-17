“起死回生”的美国棒球队，牛棚投手车轮战奏效…压制多米尼加核心打线挺进决赛

美国棒球队的钢铁防线成功压制了多米尼加共和国的“核心打线”。在这场名副其实的决赛预演中获胜的美国队，距离时隔9年再夺世界棒球经典赛（WBC）冠军仅一步之遥。美国队16日在佛罗里达州迈阿密龙迪波公园举行的2026年世界棒球经典赛半决赛中，以2比1力克多米尼加共和国，闯入决赛。连续三届晋级决赛的美国队，将于18日在同一场地与意大利队和委内瑞拉队之间的胜者争夺冠军。美国队曾在2017年首次捧起冠军奖杯，但在2023年决赛中不敌大谷翔平（32岁，洛杉矶道奇队）领衔的日本队，卫冕失败。这场被视为夺冠热门的两队之间的强强对话，当天凭借三支一分本垒打完成了所有得分。率先得分的是多米尼加共和国。胡尼奥尔•卡米内罗（23岁，坦帕湾光芒队）在第二局下半面对去年美国职棒大联盟（MLB）国联赛扬奖得主保罗•斯基内斯（24岁，匹兹堡海盗队），轰出左外野Solo炮，提振了士气。这是多米尼加队在本届赛事中击出的第15支本垒打，刷新了单届赛事最多本垒打纪录。然而此后，美国投手群展开了滴水不漏的投球。包括斯基内斯在内，共7名投手联手投满9局，仅被击出8支安打，送出1次四坏球，失1分。此前5场比赛狂轰51分的多米尼加打线，当天仅得1分。投手们稳住阵脚的同时，击球员也及时发力。0比1落后的第4局，首位击球员贡纳•亨德森（25岁，巴尔的摩金莺队）面对对方先发投手路易斯•塞维里诺（32岁，奥克兰运动家队），缠斗9球后，轰出右外野方向Solo炮，将比分扳成1比1平。随后一出局后，罗曼•安东尼（22岁，波士顿红袜队）面对换上的投手格雷戈里•索托（32岁，匹兹堡海盗队），将一记中路沉球轰出右中场围墙，实现反超。此后双方投手展开胶着的投手战。决定这场胜负难料比赛的，竟是裁判令人错愕的坏球判定。多米尼加队在1比2落后的第9局下半迎来两人出局三垒有人的扳平良机。美国终结者投手梅森•米勒（28岁，圣迭戈教士队）在满球数时投给赫拉尔多•佩尔多莫（27岁，亚利桑那响尾蛇队）的第8球，是一颗明显的偏低滑球。根据大联盟投球分析系统“Statcast”的数据，该球也远偏离好球区。但主审却判定此球为好球，比赛就此戛然而止。多米尼加队主教练阿尔伯特•普霍尔斯赛后谨慎表示：“不想纠结于最后一投，也无意指责任何人。”美国队主教练马克•德罗萨则表示：“希望下届赛事能引入坏球•好球自动判定系统（ABS），以避免此类争议。”赵英宇记者 jero@donga.com