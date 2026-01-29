“无坐标存在的自由”…组合KiiiKiii欲登上洛拉帕罗扎音乐节舞台

“KiiiKiii是创造出属于我们自身色彩的答案的组合。”被誉为“GENZ美”（‘Z世代’与‘美丽’的合成词）代表选手的五人女子组合KiiiKiii（Leesol、Sui、Jiyu、Haum、Kya）凭借充满弹跳魅力的迷你二辑《Delulu Pack》回归。KiiiKiii于26日在首尔广津区YES24 LIVE HALL举行的专辑发行纪念活动上异口同声地表示：“希望展现KiiiKiii自由、无坐标存在的自身面貌。”当天在Showcase舞台公开的主打歌《404（New Era）》，在轻快的节奏上融入了成员们充满力量的饶舌。将网站中无法找到页面时出现的错误代码“404 Not Found”重新诠释为“无坐标存在的自由”这一设定令人印象深刻。成员Haum解释道：“如同自拍般的舞蹈动作等只有KiiiKiii能展现的元素，是最能体现我们团队‘GENZ美’的要点。”去年2月以《I DO ME》出道的KiiiKiii，以宣称不被他人的眼光左右、要走自己的路的自信姿态备受关注。出道不到一年间，组合包揽了包括7个新人奖在内的共13座奖杯。成员Sui将功劳归于他人，表示：“与其说是仅凭我们自身力量达成的结果，不如说是多亏了众多共同工作的员工和粉丝们。”KiiiKiii表示未来也想通过专辑传递一贯的信息。Kya说：“从出道初期开始，我们就不断传达‘相信自己，向着自己前进’的信息。希望很多人在聆听我们的音乐时，能想起那个信息。”她们也表达了面向更大舞台的抱负。Jiyu表示：“非常想站上IVE前辈们曾展现过精彩舞台的‘洛拉帕罗扎音乐节’或‘夏日音速音乐节’这样的庆典舞台。”史智媛记者 4g1@donga.com