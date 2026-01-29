

去年底，笔者与自称“保守主流”的几名资深教授共进晚餐。话题先是转向对“破坏保守派”的前总统尹锡悦和“自作自受毁掉一生”的前国务总理韩德洙的声讨，后来又落到支持率陷入低迷的国民力量党和前代表韩东勋身上。席间还提到了其在政府中担任部长的经历，并伴随着“共同责任”“叛徒”等激烈言辞。由于我不认同在政治上适用只有黑社会才会使用的“叛徒论”，所以实际上是听一半漏一半。不过，最近从曾背负“叛徒论”枷锁的正未来党系出身的前议员那里，听到了类似的说法。



韩东勋经常说一些并不错误的话，他的话却得不到应有的支持。这一点他也知道。他说：“有人说过这样的话。‘不喜欢你的人不会说你说得不对’。”但他为自己辩护说：“在艰难的情况下努力去做正确的决定，必然会有逆风或反对的意志。”难道这仅仅是革新过程中的反作用吗？在政治中，与事实同样重要，甚至可能更为重要的，是国民的认知。表面上说的话，与塑造国民认知的态度和行动之间，存在着差距。



成为党内分裂象征的“党员留言板事件”充分说明了这一点。韩东勋在2024年11月首次提出疑惑后，长期选择回避。直到20天后，他才出面，在情绪邀动的状态下用了14分钟集中表态，称“要求‘查清、揪出（匿名留言板上的发帖者），这种想法在自由民主政党中是不可接受的”。这番话本身并没有错。然而，作为领导人，在面对涉及自身的问题时，不应以“原则”为盾进行防御。国民对此的判断标准，是伦理，而不仅仅是原则。



他本月对党伦理委员会的除名惩戒决定表示遗憾时，第一句话也是“明显的造假和政治报复”。接下来的“对于事情发展到这个地步……感到抱歉”则像是附录。如果是这种程度的表态，放在一年多前，也没有做不到的理由。“造假”也好“夸张”也罢，党内调查结果确实存在漏洞。但是，如果只是把2分5秒的录制视频上传到社交媒体，只说自己想说的话，这种“名人道歉”，公众并不会视作真正的道歉。



在党代表张东赫的绝食局面里又如何呢？即便掌握了名分，也招致了孤立。对于此次绝食，有人批评说，这是试图与尹锡悦决裂、逃避韩东勋除名争议的“逃跑式绝食”。不少人确实是这么看的。即便如此，这也是解开纠结局面的契机。即便是与强硬保守关系很远的政界人士，也前来绝食现场，握手给予鼓励。因为一般的情绪是，“即使夫妻吵架，也要喂完饭再吵”。



如果发生争斗，韩东勋只想着要赢。相比搞明白是什么样的争斗，似乎是本能在起作用。同样的事情一再发生，曾经的优点气质现在阻碍了他的政治扩张性。有时候，输就是赢。在政治领域，没有比这更恰当的话了。政治家想要驳斥国民的认知，必败无疑。



在理性的保守派中，没有人把现在的张东赫称为“保守的未来”。据说，韩东勋目前还被称作“保守的资产”。他的政治命运并不取决于最早将于29日决定的张东赫推动的除名措施。决定命运的是他自己。政治不是按成绩排序。如果是按成绩排序，被称为最高资历政治家的安哲秀议员早就站起来了。现在国民看到安哲秀就会感到惋惜。“为什么他要搞政治呢……”

