李在明：“必须纠正房地产扭曲行为……不能因为害怕抵抗而放手不管”

韩国总统李在明27日表示：“必须纠正韩国社会资源非正常集中在房地产上的配置扭曲。”李在明列举日本“失去的30年”事例，主张“房地产泡沫论”，再次强调实行多住宅者转让税重课制度等房地产市场正常化的意志。● “绝对不能放任不公正和不正常”李在明当天在青瓦台召开的国务会议上表示：“非建设性房地产的过度膨胀必然会助长泡沫。绝对不能因为害怕眼前的痛苦和抵抗而放任不公正和不正常。”李在明表示，“必须控制追求不正当利益的错误期待”，再次强调今年5月9日废除多住宅者转让税重课的方针。李在明表示：“对多住宅拥有者的转让税重课去年曾表示只延长1年，预计5月9日结束。就像重新征收房地产转让税一样，还有人对政策进行攻击。不能被不正当的攻击所左右。”李在明列举日本的事例并表示：“应该把因没能很好地控制房地产泡沫而经历失去的30年而遭受混乱的邻国的惨痛事例作为反面教材。应该以坚定的意志为基础，推进实效性的政策。”李在明还强调政策的一贯性。李在明表示：“一旦确定政策方向，就不要被卷入小风小浪，不要时悲时喜，要坚定不移地确保政策稳定性。一定要遏制追求不正当利益的错误期待。”他还说：“既然社会决定朝着某个方向发展，就应该按计划进行。一提到（法律）到期失效，就有人抵抗、质疑，这已经变成日常。力气大就改掉，没力气就照旧执行，绝对不能那样做。”李在明还表示：“必须同时推进市场所希望的积极对策。”政府计划近期内出台以首尔地区为中心的房地产供应对策。对于上述发言的背景，青瓦台人士表示：“总统周末就房地产问题在社交平台上发表信息后，以保守社区为中心出现了反对房地产税制的动向。有必要通过总统亲自发声来强调房地产正常化的意志，并压制这种情况。”● “经济状况改善……加快生产性金融转变的步伐”李在明还就经济状况表示：“正在逐渐改善。包括韩国综合股指（Kospi）、科创板股指（Kosdaq）在内的资本市场和股票市场似乎也走上了正常化的道路。长期被忽视的资本市场正在成为国民资产增殖的坚实基础。”他还表示：“应迅速改善阻碍资本市场正常化的各种不合理制度，进一步加速向生产性金融的转变。希望政府致力于强化大企业和中小企业相生成长基础、激活风险创业等制度性生态系统的构建。”对于金融监督院特别司法警察在得到检察官批准后开始调查的限制，李在明公开表示：“这似乎不合理。”李在明表示：“如果不让金融监督院特别司法警察进行（调查）怎么办？如果向检察官报告后检察官说‘调查吧’，就可以做吗。像金融监督院这样受权执行公务的准公务机关在调查违反法律行为、纠正非法行为时，非要检察官批准，这不奇怪吗？”不过，法务部长郑成浩对此表示担忧：“给予调查权最终只能伴随产生强制调查，金融监督院已经拥有了无需拘捕令的账户追踪权等很多权限。金融监督院开始调查时，如果被外界所知，对资本市场的影响也会很大。”尹多彬记者 empty@donga.com