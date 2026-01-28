玄彬称“妻子也说看到了未曾见过的面貌”

“在片场每次看到玄彬前辈，我都会开玩笑说‘像汤姆•哈迪’。”（演员徐恩秀）“在这部作品中，（玄彬饰演的）白基泰虽是恶人，但我觉得像电影《教父》里的阿尔•帕西诺一样被精彩地呈现了出来。捕捉并塑造他新面貌的过程充满喜悦。”（禹敏浩导演）在迪士尼+系列剧《韩国制造Made in Korea》中，演员玄彬（44岁）的表演在14日第一季结束后仍留有余韵。通过白基泰这一角色同时展现了沸腾的野心与冷静的理性，观众们也盛赞玄彬为“韩国的汤姆•哈迪”、“韩国的阿尔•帕西诺”。27日见到的玄彬对于周围的这些称赞表示：“妻子（演员孙艺珍）也说‘作为同行，看到了未曾见过的面貌’”，并称“这让我获得了可以更自信地尝试和表达其他东西的信心”。《韩国制造》以1970年代为背景，讲述了白天是中央情报部要员、夜晚是毒品走私犯的双面人白基泰，以及执着追查他的检察官张建英（郑雨盛）之间的故事。该剧凭借口碑传播，成为去年迪士尼+公开的韩国原创内容中亚太地区观看量最多的作品，已确定制作第二季并正在拍摄中。玄彬虽是凭借电视剧《我的名字叫金三顺》、《秘密花园》、《爱的迫降》等走红的爱情剧匠人，但在此次作品中重新诠释了“反派”形象。不过他表示：“我并未只将其当作反派来演绎。”实际上，禹导演要求他参考的典范也是“詹姆斯•邦德”。“导演提议希望（基泰）既有威严又不失幽默感。我也觉得，正如第一集中处理‘淀号劫机事件’时对待孩子的亲切态度，或与赤军派一起时表现出的从容那样，他并非单纯的反派，因而更感魅力。”他表示为此剧准备时最费心的部分是体重。据称，与电影《哈尔滨》时期相比增重了约14公斤。玄彬说：“初次看到剧本时，就觉得中央情报部这个机构本身具有的威严感，如果能从白基泰这个人物身上散发出来会很好”，“实际上看到画面中自己饱满的样子，觉得与期待的图像相符，感到很满意。”对于为成功不择手段的白基泰，他表示“难以轻易理解”，并称此剧是“关于成功与良心的故事”。他解释道：“这是一部提出疑问的剧集：抛弃良心去成功是否是坏事？它并未给出关于善与恶的明确答案。”“在表演时，我曾想基泰或许可以成为一面‘镜子’。稍有不慎就可能产生基泰这样人物的情境，在当今时代也实在太多。这部作品的背景虽是1970年代的韩国，但恐怕并不仅限于韩国的故事吧。”金泰彦记者 beborn@donga.com