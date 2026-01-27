为60万亿韩元潜艇订单 政经界特使团赴加拿大

为争取规模最高达60万亿韩元的加拿大下一代潜艇订单，以韩国总统秘书室室长姜勋植为首的特使团已启程前往加拿大。不仅竞标方韩华集团副社长金东官，现代汽车集团会长郑义宣也预计将在当地会合，为订单争夺战提供支援。据多位政府相关人士26日透露，由姜勋植室长、产业通商资源部长官金正官、防卫事业厅厅长李镕喆等组成的防务特使团，计划与加拿大产业部长、国防部长、国务部长等多位高级官员会面。但据悉与总理马克•卡尼的会面未能成行。相关人士表示：“据我所知，卡尼总理计划不与（竞争国）德国和韩国双方会面。”加拿大潜艇项目是为替代预计于2030年代中期退役的维多利亚级潜艇而推进的大型项目。由韩华海洋和HD现代重工组成的“韩国团队”与德国蒂森克虏伯海洋系统公司入围最终候选名单，预计将于3月进行最终提案，上半年内选定优先谈判对象。最初韩国中标可能性曾被看好，但随着德国近期提出以建设大众集团电池工厂作为贸易补偿方案，局势出现逆转。此前，加拿大国防采购国务部长史蒂文•普瓦里耶曾表示：“军事标准已满足。（韩国和德国）应竞争谁能为加拿大带来更大的经济效益。”郑义宣会长加入特使团，被解读为意在展现与加拿大经济合作的意愿。姜勋植室长当天在仁川国际机场与记者会面时表示：“德国是制造业强国，也是曾向我们传授潜艇开发技术的国家。形势并不轻松”，但他同时指出：“若成功中标，预计将为300多家合作企业带来订单，并创造超过2万个就业岗位。”李元舟记者、申圭振记者 takeoff@donga.com、newjin@donga.com