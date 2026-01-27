英阳郡-长水郡留住乡村医生的原因



庆北英阳郡的面积是首尔的1.35倍，但只有一名专门医生。他就这是连续20年守护英阳医院诊疗室的英阳医院院长李相贤。英阳郡的医疗机构（牙科、韩医院除外），除了英阳医院，还有另一家医院和保健所等三家。医生难得一见，可容纳20多人的营养医院候诊室因此总是座无虚席。幸亏临近八旬的放射线师推迟了退休时间，所以还能拍摄X光片，而且还有两名轮流在急诊室值班的公共保健医生，医院24小时不熄灯。



最近在全北长水郡见到的内科院长朴胜民也是20年来默默守护地方医疗的乡村医生。他的家在全州，往返需要3个小时，每周上下班6天。他说，平时平均有70-80名患者，但最近长水郡人口即将不到2万人，因此担心医院能运营到什么时候。



大部分医生都希望在首尔等首都圈工作，但这两人为什么决定成为乡村医生呢?本来以为是作为医生的高大职业道德和使命感，但得到的回答却出乎意料。



“包括我在内，有一半的乡村医生是因为在当公共保健医生时期和居民们积累的美好回忆才留下来的。我的老家也在附近的浦项。”



政府正在竭尽全力挽留离开地方的医生。最早将于下月初决定的明年医科大学全体扩招将以“地方义务服役10年”为条件选拔地方医生。2030年设立医学专门研究生院形态的公共医疗士官学校（暂称）和新设地方医科大学也以确保地方医疗、必需医疗领域的医生为目标。



但是医疗界和政府都知道，地方医生制度和公立医科大学，都不是医疗脆弱地区问题的根本解决方案。医生自己留在地方的激励不足，所以以政府只能采取权宜之计，以支援为条件选拔地方医生、必需医生。李在明总统也在去年底的保健福祉部业务报告中表示：“因为是地方医生或公共医生，所以即使补充医生，随着时间的推移也会消失。必须消除问题产生的原因。”



也许两位乡村医生留在地方上的原因可以成为拯救地方医疗的提示。那就是，在医科大学的教育和修炼过程中，强化地方医疗经验。在日本，不仅是住院医师，专职医生、医科大学教授也认为派遣到地方医院是理所当然的。



目前，医科大学教育和专攻医生（实习医生、住院医师）的培训，彻底以三级大型医院、首都地区、地方大城市为中心。也就是说，在只经历过一半医疗的情况下，取得了医生执照，并获得了专门医生资格。这就是为什么医疗界内部也出现培养“医疗技术人员”而不是真正医生的自嘲声音的原因。



在为期四年的住院医师修炼（内外科等部分诊疗科是三年）中，哪怕只有6个月的时间，也要改变修炼体系，以便积累地方医疗薄弱地区的经验。这也会起到代替因现役入伍增加而减少的公共保健资源的效果。如果每年有3000多名专业医生在草根地区体验半年医疗，其中一部分人今后可能会成长为献身地方和公共医疗的医生。

