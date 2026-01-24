格陵兰岛企业：“特朗普扬言合并后，格陵兰岛受到越来越多的关注”……丹麦政府警告：“提防盲目投资”

在美国总统特朗普的支持者眼中，格陵兰岛最近成了“第二个阿拉斯加”。这是因为，虽然格陵兰岛远离美国本土，而且土地已经封冻，但资源非常丰富。特别是随着温室效应，冰层厚度比过去变薄，资源开采也变得更加容易。格陵兰岛的钕、镝等稀土类，镍、锂、钛等战略性矿物，天然气和原油等都很丰富。1867年，美国以720万美元（约104.4亿韩元）从沙俄购得原油和矿物丰富的阿拉斯加。目前价值已经增长到了无法换算的程度。格陵兰岛代表性综合资源开发企业卢米纳设有从矿山勘探到开采、加工、原料供应等事业部门。特别是开采含有铝的矿物“卤素矿”，在玻璃、油漆等原料供应方面具有竞争力。格陵兰岛的岩石具有与月球上石头相似的特性，该企业开采的岩石被美国航空航天局用作检验宇航服等尖端材料性能的测试材料。据分析，如果按照特朗普的愿望，美国获得格陵兰岛矿物开采权，很有可能对卢米纳等资源相关企业进行大规模投资或收购合并。但是，随着美国和欧洲主要国家之间围绕格陵兰岛的矛盾不断扩大，全世界产业界的关注日益突出，格陵兰资源业界的担心不亚于期待。卢米纳宣传负责人拉尔斯表示：“虽然关心增加是事实，但最近还没有发展到大规模投资的事业。签订追加订单合同也是少数。”丹麦政府和格陵兰自治政府最近也向格陵兰岛资源业界传达了注意过度投资和开展事业等信息。拉尔斯还强烈表示，不会被外部的过度关注所左右。他说：“虽然关心有帮助，但有时过度关心也会引起混乱。总是要有体系、慎重地推进事业。”还有人指出，美国似乎认为进军格陵兰岛过于简单。卢米纳负责人格赫格表示：“美国可以以资金实力为基础，更快地推进事业，但是资源开采是非常困难的领域。据推测，有些矿物可以开采30年，但从开始事业到实际开采可能需要约10年的时间。”李世炯记者 230@donga.com