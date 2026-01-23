韩国综指“五千点时代”真的来了

韩国综合股价指数（KOSPI，以下简称韩国综指）22日盘中首次突破5000点。这是韩国股票市场在交易启动70年后取得的里程碑。半导体等优质大企业的业绩增长引领了指数的上升。有评价认为，韩国综指突破5000点，为打破海外市场所谓的“韩国折扣（低估韩国股市）”观念提供了契机。韩国综指当天以较前一交易日上涨0.87%的4952.53点收盘。上午涨幅扩大的韩国综指在盘中一度触及历史最高点5019.54点。这是自1956年3月大韩证券交易所成立、韩国开始股票交易70年后取得的成果。由于进行获利了结的外国投资者净卖出2972亿韩元，机构投资者净卖出1028亿韩元，收盘时未能守住5000点。去年4月9日，受紧急戒严状态和美国加征关税政策等因素影响，韩国综指一度跌至2293.7点，但今年以来连续12个交易日上涨，在9个月后翻倍并突破5000点大关。引领韩国综指突破5000点的是在全球市场证明竞争力的半导体、汽车、军工、造船等优质大企业。三星电子盘中市值突破1000万亿韩元，超越中国腾讯，跃居亚洲企业第三位。SK海力士的全年营业利润预期达到148万亿韩元（摩根士丹利预测）。成功证明人形机器人技术的现代汽车，今年以来股价已上涨78.4%。主要外媒将韩国综指突破5000点的背景归因于人工智能（AI）产业发展带来的半导体繁荣和企业控制结构改善努力。英国《金融时报》通过采访亚洲市场专家评价称：“韩国市场仍处于低估状态，综指突破5000点解决了韩国折扣的主要成因。”然而，韩国综指的上涨与韩国的经济增长脱节，这被视为需要解决的课题。韩国银行22日公布，去年韩国实际国内生产总值（GDP）年增长率为1.0%，这是自2020年（-0.7%）因新冠疫情扩散导致经济衰退以来的最低增长率。首尔大学经济学系教授安炯炫（音）表示：“韩国综指因期待半导体‘超级周期’而上涨，经济增长率也维持在1%左右，但如果繁荣期过去，股价和增长率都可能大幅下滑。”池民九记者、洪锡浩记者 warum@donga.com、will@donga.com