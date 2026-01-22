李在明：“无人机事件成了朝鲜宣称李在明政府也不可信的借口”

韩国总统李在明21日在记者会上就民间无人机侵入朝鲜一事表示：“此事给（朝鲜）制造了‘李在明政府也不能相信’的借口。这是相当严重的问题。必须彻底调查。”李在明当天表示：“朝鲜方面说，（韩国）政权更迭后，无人机又飞过来了。他们还会怀疑，（韩国政府）嘴上说着对话、沟通、合作、和平、稳定，然后又让民间这么干。”对于自己过分代言朝鲜立场的指责，李在明表示：“这不是偏袒朝鲜。这是换位思考。只有站在对方的立场上，才能进行对话。”对于引导朝鲜无核化的解决方法，李在明表示，“朝鲜会弃核吗?（朝鲜拥有核武器）是无可争辩的现实”，强调了务实处理。他表示：“光梦想着（朝鲜无核化的）理想，回避现实，结果就是（朝鲜）正在继续生产一年可以制造10-20个核武器的核物质。我每次会见（各国）首脑时都会说，让（朝鲜）在目前状态停止拥有核武器也不无益处。”李在明表示：“现在别说统一了，不爆发战争就是万幸。即使（统一）稍微往后推，也要走向可以和平共存的局面。为了防止韩朝间偶发冲突，构筑政治、军事上的信赖，将恢复9·19军事协议。”对于韩中关系的改善方案，李在明再次提到对中国进行国事访问期间强调的推进两国海军在西海（黄海）的演习。李在明表示，“我认为应该进行正在磋商中的黄海搜救联合演习”，将此作为韩中两国在外交安保领域积累信任的代表性事件。对于韩日关系，他表示：“竞争状况非常不好。外交问题对改善经济状况大有助益，因此将致力于韩日经济合作。”他再次强调把历史问题和经济合作分开来谋求国家利益的“双轨外交”基调。分析认为，这暗示了今后也会更加积极地开展穿梭外交。孫孝珠 hjson@donga.com