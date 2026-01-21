“废除‘派无人机去平壤’的无人机司令部……为应对战时作战指挥权的移交，将创建联合作战司令部”

如果韩国国防部接受民官军联合特别咨询委员会未来战略分科委员会20日公布的建议案，无人机作战司令部将在创立2年后进入解体程序。建议案中还包括为应对战时作战指挥权的移交而创建“联合作战司令部”的方案。有分析认为，为了在现政府任期内移交作战指挥权，军队指挥结构调整将正式开始。● “向平壤派无人机”进行渗透，无人机司令部即将被废分科委员会当天表示：“考虑到与各军职能重复导致效率低下等问题，建议（国防部）废除（无人机司令部）组织，统一推进无人机战斗发展方案。”无人机司令部在尹锡悦政府时期的2023年9月为应对朝鲜的无人机威胁而创立。该部队不仅负责防御侵犯韩国领空的朝鲜无人机，还负责利用无人机战斗力对朝鲜进行监视侦察和精密打击等进攻性任务。但分科委员会认为，在各军发展无人机相关作战概念并提出需求的情况下，没有必要保留无人机司令部，只要有负责挖掘综合需求等业务的功能司令部就可以。军队内外很多人分析说，废除无人机司令部的建议是因为此前被调动参与紧急戒严计划。在紧急戒严一个月前的2024年10月，无人机司令部所属的无人机入侵平壤。军方最近判断认为，前反间谍司令官吕寅兄与时任总统尹锡悦、时任国防部长金龙显共谋，为创造紧急戒严的正当性和名分，策划了“无人机入侵平壤”行动。不过，也有人指出，无人机将成为左右现代战争和未来战争胜负的核心战斗力，如果无人机司令部被废除，相关战斗力增强和教理开发等方面可能会出现差池。对此，分科委员长金正燮（世宗研究所首席研究委员）表示：“建议废除司令部，同时另行设立中心，执行除无人机行动以外的增强战斗力、开发编制教义等战略任务。”分科委员会还建议创建应对战时作战指挥权移交的联合作战司令部。战时作战指挥权移交以后，从目前的结构来看，平时作战指挥权将由联合参谋本部议长（美军上将）掌握，战时作战指挥权将由韩美联合司令（韩国军大将）掌握。虽然韩国军队主导战时和平时的作战，但仍然维持双重指挥结构。因此，分科委员会建议联合作战司令在移交作战权后兼任韩美联合司令。咨询委员会解释说：“这是为了提高指挥结构单一化和战时作战指挥的完整性。”联合参谋本部将把作战功能移交给联合作战司令部，负责军事战略的制定和军事力量的建设等，联合参谋本部议长也将致力于总统和部长的战略辅佐工作。另外，咨询委员会为了补充不足的常备兵力，还劝告引进服役多年的专门兵制度等。● “明文规定拒绝违法命令，减少戒严司令权限”当天，民官军咨询委员会宪法价值落实分科委员会还建议，在《军人服务基本法》中明确规定拒绝违法命令权，并提出标准，以便官兵判断违法命令是什么。分科委员会还要求，为了避免拒绝违法命令的官兵因抗命罪受到处罚，有必要制定免责规定。该分科委员会还提出，为了防止非法戒严，要考虑修改宪法，但要明确改变戒严法上“相对应的紧急事态”等不明确的条件。分科委员会建议，紧急戒严时，戒严司令可以掌管所有行政及司法事务的部分也应该限制具体指挥监督权的行使，缩小戒严司令的权限。国防部人士表示：“将研究各分科委员会建议的方案的可行性，将其作为短期、中长期课题反映到国防改革基本计划中。”尹相虎军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com