为什么特朗普剩余3年任期更令人紧张



美国总统特朗普当地时间20日迎来再次执政一周年。在过去的一年里，他的每一句话、每一篇社交媒体留言，都令全球经济和安全体系坐上了过山车。在此过程中，特朗普作出了很多罕见甚至令人震惊的决定。“他真的会这么干吗？”其令人置疑的措施也有不少付诸实施。顾名思义，“不会吧”成为“现实”的情况很多。



在执政第一期（2017年1月至2021年1月）时，特朗普还比较慎重。当时，他也对中国等国家施加贸易压力。但直到执政第二年的2018年，才采取了指定为汇率操纵国并征收钢铁关税等实际措施。因此，也有很多人评价称“只是嘴上说说而已”。



但从开始第二个总统任期的去年2月起，特朗普以“关税炸弹”打开了全球通商战争的大门。对韩国、日本、欧盟等核心同盟也征收了高额关税。虽然美国内外都提出了忧虑和批评，但他并不介意。他还赤裸裸地向同盟施压，要求“向美国投资”，吸引大规模投资。



他在外交安保领域也多次发出全球性冲击波。去年6月，美国历史上首次空袭“宿敌”伊朗本土。今年年初，他通过军事行动抓捕了委内瑞拉总统马杜罗，并将其押送到美国。“驱逐马杜罗”表明，特朗普正在速战速决地履行自己的计划。在去年12月4日公开的新国家安全战略中，特朗普政府强调加强在西半球的影响力。短短一个月内，美国就对该地区代表性的反美国、亲中国的国家委内瑞拉进行了整顿。



最近，国际社会对特朗普大声索要的格陵兰岛合并和伊朗政权更迭表示真正的不安。如果是过去，特朗普总统的发言不会令人太在意，或许会无视，但现已经让全世界紧张起来。另外，“特朗普总统完全有可能这样做”的分析占上风。



特朗普的这种果断、不，过激的行动是从哪里来的呢？首先，不可预测性、认可欲望、彻底追求利益等其本人特有的倾向起到了作用。与执政第一期不同，他周围没有具备专业性和经验的人士，即所谓的“大人轴心”也是一大原因。现在，在他身边，以忠诚为核心的“MAGA（让美国再次伟大）阵营”人士占绝大多数。



但最核心的是特朗普总统没有连任的机会。因为没有下一个任期，所以可能会产生果断、强行推进自己想要的政策的动机。实际上，专家们一致认为：“第二个任期的美国总统具有很强的承担第一个任期时避免的风险的倾向。”另外，据说很多情况下，他都会留下属于自己的“历史遗产”。例如，前总统奥巴马也成功连任，在任期末的2015年推进了“伊朗核协议”等争议较大的政策。



这表明，朝美对话、驻韩美军、美中关系等对韩国安保和经济产生巨大影响的焦点问题，在特朗普剩下的任期内可能会发生巨大变化。也就是说，特朗普的倾向和“没有下一个任期”的特性，完全有可能引发我们难以预测的变化。这意味着，韩国需要制定多个层面的“应急计划”。

