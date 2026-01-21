李在明称：“舆论压倒性认为需要核电”…能源政策混乱该结束了



韩国总统李在明20日在国务会议上表示：“国民舆论压倒性地认为，要解决电力问题就需要核电。是这样吧。”这是在关于增建两座核电站和一座小型模块化反应堆的舆论调查中，赞成意见占比较高的情况下，被认为是要如实接受该结果。由此，李在明政府脱离“去核电”基调，转向基于实用路线的能源政策的可能性增大。



据悉，在气候能源环境部近期委托韩国盖洛普和Realmeter对3000名国民进行的舆论调查中，有近70%的受访者赞成新建核电站。接到报告的李在明总统再次向气候能源环境部长官金成焕确认了内容，金长官回答“是的”。据悉，李在明总统嘱咐道：“这个问题容易被意识形态化、议题化，倾向于变成类似政治斗争而非理性讨论，要将其最小化，充分听取意见。”



新建两座核电站的计划是共同民主党与国民力量党达成协议后，于去年2月最终确定的“第11次电力供需基本计划”中的内容。然而，去年9月李在明总统发表了“建核电站最少需要15年。没有地方建核电站”的言论，新成立的能源环境部又提出需重新讨论其必要性，因此出现了建设计划可能被推翻的观测。昨日国务会议的发言消除了这种担忧，在理清国家能源政策混乱方面具有重要意义。



考虑到韩国所处的经济和安全状况，李在明总统对核电的态度转变是不可避免的。要实现政府“人工智能三大强国”的目标，必须利用比新能源更稳定、廉价且不排放温室气体的核电。高于中国、甚至比美国更贵的产业用电价，也威胁着潜在增长率3%反弹的目标。还有人担忧，拥有独特技术和能力的韩国核电产业若受困于国内争议，将错失“全球核电复兴”的良机。



制造业强国德国曾快速推进去核电，但在俄罗斯入侵乌克兰后电费暴涨，产业竞争力也迅速削弱。曾经历福岛大地震核电事故的日本也在扩大重启核电站的趋势。韩国政府和政界应停止脱离现实的能源意识形态争论，投身于提出合理方案的竞争之中。

