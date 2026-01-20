“花滑王子”车俊焕的奥运胜负手

“花滑王子”车俊焕（25岁）直到17日才“开箱”了将在2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会花样滑冰男子自由滑比赛中穿着的服装。此时距离“正赛”（2月14日）已不足一个月。车俊焕还在国家队选拔赛结束次日（5日）决定，将自由滑表演的背景音乐从《红磨坊》原声带，换回上个赛季使用过的《献给疯子的情歌（Balada Para Un Loco）》。花样滑冰选手通常提前数年就开始准备“奥运赛季”。通过参加国际滑冰联盟主办的各项赛事，分析裁判判分，从而提升节目的完成度。从这个角度看，车俊焕此次的决定可谓不同寻常。车俊焕表示：“（距离奥运会）剩余时间不长，虽然思虑很深，但决定做得很快。奥运会四年才举办一次。我优先考虑的是‘想把这一刻塑造成怎样的瞬间’。”他还说：“《红磨坊》电影本身我看得非常开心，也从原声带收录曲《The Show Must Go On》（表演必须继续）、《Come What May》（无论发生什么）的歌词中获得了力量。但能真正透明展现我内心的曲子，还是《献给疯子的情歌》。”以《献给疯子的情歌》为背景音乐的车俊焕自由滑节目，在上个赛季国际滑联最佳节目、最佳服装两个奖项的评选中均进入最终候选名单。车俊焕不仅更换了曲目，也将服装从红色改为白色。这是因为他将节目的重点从“热情”转向了“告白”。车俊焕表示：“上个赛季是以激情燃烧情感的爆发性感觉来构成节目，但重新听这首歌时，感觉歌手米尔瓦的嗓音就像是告白内心的凄切呐喊。”车俊焕的奥运征程也更接近“呐喊”而非“华丽”。他原本计划在本届奥运会的短节目和自由滑中，最多放入5个被称为花滑最高难度技术的四周跳。然而冰鞋成了绊脚石。去年此时穿过的冰鞋最合脚，所以按相同条件订购了四双，但收到的鞋子尺寸却各不相同。制造商虽表示“制作完全相同”，但新鞋尺寸差异大到甚至无法放入之前使用的定制鞋垫。车俊焕在今年选拔赛前更换了多达11双冰鞋。在需要于冰上反复跳跃的花滑项目中，冰鞋的脚踝支撑力直接关系到跳跃的完成度。最终，车俊焕决定在奥运会上也只进行单独的四周跳，而不采用组合跳跃动作。“非常遗憾。经历了（冰鞋不合脚）那样的事情，浪费了两个多月时间。实际上,能够正常训练是从（本月）全国锦标赛前几天才开始的。准备不足的挑战是鲁莽的。考虑到剩余时间内能做的训练，应该用现有节目提升完成度来一决胜负。”车俊焕在去年哈尔滨冬季亚运会时也未能跳出预期数量的四周跳。但他以“包含三个四周跳的节目”奉献了高完成度的表演，为韩国男子花滑首次夺得亚冬会金牌。车俊焕20日将出发前往中国北京，参加奥运会前最后的热身赛——四大洲锦标赛。2022年在该赛事中成为首位夺冠的韩国男选手的车俊焕，将挑战连续三年获得奖牌。任寶美 bom@donga.com