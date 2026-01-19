地区商圈与旅游业因防弹少年团世界巡演效应而活跃

超级偶像男团防弹少年团（BTS）宣布将于4月9日、11日、12日在高阳综合运动场开启2026年世界巡演，京畿道高阳市周边商圈随之沸腾。据高阳市18日消息，演出消息公布后，“索诺肯高阳”等附近住宿设施共820间客房立即售罄。现代百货等流通业界也已着手准备专用快闪店和促销活动。高阳市计划以此次防弹少年团演唱会为契机，巩固其作为“全球演出枢纽”的地位。还将开发结合K美妆、K美食的旅游线路，以便演出前后的游客能在当地停留更长时间。高阳市市长李东焕（音）表示“此次演出是韩流旅游复苏的信号弹”，并承诺提供行政支持。釜山市也赶在预定于6月12日举行的防弹少年团演唱会之前，着手根除住宿“宰客”现象。据18日住宿应用程序显示，演唱会举行的12日，釜山东莱区某汽车旅馆的一晚住宿费飙升至35万韩元。这比仅一天前的14万韩元暴涨了2.5倍。平时10万韩元左右的住宿费最高涨至90万韩元，海云台或广安里等著名旅游景点的住宿费则超过一晚100万韩元。部分特级酒店的客房价格也上涨了两倍以上。针对此类宰客收费争议，李在明总统16日在其X平台（原推特）上表明立场称“这是破坏整个市场秩序的恶劣暴行”，“必须连根拔除”。釜山市运营着游客可通过二维码举报住宿设施不当涨价的系统，并计划从19日起组建联合检查组进行现场检查。高阳=李景珍记者、釜山=金华英记者 lkj@donga.com、run@donga.com