就业人数、就业率都是负增长……从就业市场消失的20多岁年轻人



去年20多岁的就业人数和就业率同时减少。就业者连续3年减少，就业率也时隔5年转为负增长，发生了“工作岗位冲击”。就业率下降意味着去年20多岁的就业人数比人口减少得更快。这表现出了青年就业寒流的现实。



去年经济增长率仅为1%，劳动市场没有充分回暖，这一点比什么都令人痛心。虽然去年整体就业率有所改善，但也有以高龄人群为中心的工作岗位增加带来的“错觉效果”。现实情况是，由于偏爱有经验者，刚从学校毕业的青年们仅进入第一份工作就需要11.5个月。



如果启动经过工作岗位较多的中小企业跳槽到大企业的“经历梯子”，多少可以防止集中于大企业，降低招聘市场的门槛。中小企业离职者每10名中只有1名跳槽到大企业。正因为如此，才会出现放弃就业的“放弃就业者”、长期放弃求职活动休息的“长期无业青年”、不就业与父母同居的子女的“全职子女”等说法。



去年二三十岁的“歇着”人口已增至71万。虽然期待因人口减少、青年就业情况会有所好转，但实际上，由于人工智能的普及，招聘市场的结构发生变化，青年雇佣寒流正在持续。如果青年们长期脱离就业市场，重新进入劳动市场的机会就会变远。一生中可以赚取的生平总收入减少，经济两极化的差距也会加大。这不是依靠面向青年的施惠性政策来处理。青年就业岗位应放在经济政策的首位。



青年就业问题是综合性的。要想让被挤出劳动市场的青年回归，首先要恢复经济，工作岗位市场要恢复活力。为了在大企业和服务领域增加更多优质的工作岗位，首先要解除投资和服务产业的限制。偏向大企业正规职的劳动政策助长了大、中小企业的两极化，疏远了青年。引进缩短工作时间或延长退休年龄等制度时，要评价对青年就业的影响，尽量减少副作用。



对于没有工作和收入的青年来说，低息贷款等金融支援只是止痛药。面对因引进人工智能而改变的就业市场，需要实行针对性教育、训练和就业支援。还应出台综合对策，掌握并支援脱离劳动市场休息的青年的工作岗位、居住、负债、健康等实际情况。要想让青年梦想未来，就必须有优质的工作岗位。

