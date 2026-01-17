国民力量党缺席李在明与朝野午餐会……自弃当面对质之机



韩国总统李在明16日与朝野领导层举行午餐会，但国民力量党缺席。国民力量党代表张东赫前一日突然开始要求对“统一教-公推献金”进行特检的绝食，该党以共同民主党强行推进第二次综合特检法在国会全体会议处理的情况作为无法出席午餐会的理由。李在明总统邀请共同民主党、祖国革新党、改革新党等朝野6个政党的领导层至总统府，呼吁“在涉及国家利益的外交安全领域凝聚力量”，但由于第一大在野党拒绝出席，此次会晤成了“半场会”。



国民力量党一直批评“政府执政党在国政和立法上独断专行”。该党院内代表宋彦锡当日也要求举行讨论特检问题等议题的领袖会谈，称“请倾听在野党的迫切要求”。既然如此，当日的午餐会本是在李在明总统面前直接提出这些问题、引发其反应的机会。然而，通过缺席午餐会，该党自行踢开了这个机会。张东赫代表在会晤前一天，亦即围绕党伦理委员会对前代表韩东勋作出除名决议、党内对其批评激化的时间点，宣布了绝食。



与国民力量党一同主张对“统一教-公推献金”进行特检的改革新党，其行动则有所不同。改革新党院内代表千河览从前一日至当天上午进行了长达19小时的、反对第二次特检法的通宵阻挠议事，他代替正在海外出差的代表李俊锡出席了午餐会。他在李在明总统面前要求“对第二次特检法行使否决权，并接受‘统一教-公推献金’特检”。这或许是在野党为制衡政府执政党所能展现的应有姿态。



目前，国民力量党在支持率和议席数上均大幅落后于执政党，正面临少数党的局限。在此情况下，能够有效发声的方法只能是由在野党率先出面，坚持不懈地敦促总统与执政党进行真诚的对话与沟通，并在由此营造的场合中，缩小分歧、提出解决问题的实质性方案。唯有如此，才能获得“像样的在野党”的评价。连对话的机会都予以拒绝，实在难以理解其作为在野党意欲发挥何种作用。

