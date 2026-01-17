以扭转局面为目的的特别监察官注定失败



“与总统的关系、韩文和汉字姓名、身份证号码、配偶姓名……”



这是朴槿惠政府执政第三年的2016年8月，在特别监察官室李硕洙入住的某大厦垃圾场发现的废弃文件的内容。在4个50公斤重的大型塑料袋中，装有4毫米宽的刀削面形状的碎资料。与同事记者一一贴上被剪掉的文件碎片后，特别监察官的活动情况浮出水面。



销毁文件中出现最多的是前总统朴槿惠亲属的个人信息。监察对象是总统的配偶及堂兄弟以内的亲属。在按年龄划分的资料中，仅1950年代出生的人就超过50人，上面写着朴槿惠的姥姥、亲戚的名字。特别监察官以诈骗嫌疑向检察机关告发的朴槿惠的妹妹朴槿令的名字也在其内。碎资料中还发现了居民登记副本原件和建筑物、公司登记簿副本、印有原件印章的文件。



其中还有“首席秘书”相关内容。特别监察官的监察对象包括总统秘书室首席秘书以上的公务员。看到了“着手监察的原委”“违法信息”“监查对象们的请托行为”“选举资金”等词语，以及“做了……”等记录调查对象陈述内容的文件。



从当时复原的文件推断，特别监察官正在收集情报。但是，特别监察官最终没能阻止崔顺实干政事件。特别监察官李硕洙因涉嫌向特定媒体泄露对总统民政首席秘书禹柄宇的监察内容，于2016年9月辞职。3个月后，朴槿惠被弹劾。



朴槿惠政府青瓦台人士对此断言：“这是旨在转变局面的特别监察官的失败。”朴槿惠在就任总统两年后的2015年3月才任命了总统竞选公约中承诺的特别监察官，而且是在2014年底因“郑润会文件”风波被怀疑是秘密实权人物后，像被推着似的任命的。该人士表示：“民政部门掌握了所有的情报和权力。即使特别监察官知道干政，也很难公开。”为监视权力而打造的制度，当权力沦为规避危机的筹码时，就会失去力量。



重新审视10年前的采访记录，是因为时至新年青瓦台引进特别监察官的意志还是不冷不热。李在明总统在竞选公约集中承诺：“将立即任命特别监察官，并保障实际权限。”之后已经过去7个月的时间。青瓦台一名核心人士表示：“我们想做，这一方针没有变化。但快点推荐有什么好处? 没有必要缠着国会推荐。”这不禁让人怀疑，这是不是在亲信出现问题时使用的“旨在扭转局面的招数”。



最近，共同民主党前院内代表金炳基涉嫌公推捐款等“腐败风险”在执政党核心部门浮出水面。现在青瓦台能展现的最强烈信号就是引进特别监察官。相比李在明总统百次警告“要把钱当成魔鬼，千万小心”，更应该对权力最高点的青瓦台进行严格的监视。只有这样，警告才会超越执政党和各部门的部长、副部长，像毛细血管一样在公职社会各处扩散。

