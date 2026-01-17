尹锡悦涉嫌“妨碍逮捕”案一审被判5年有期徒刑

因涉嫌动员总统警卫处妨碍调查机关逮捕自己而被移交法院审判的前总统尹锡悦被判处有期徒刑5年。这是宣布紧急戒严409天后，首次对尹锡悦作出的与戒严相关的法律裁决。除了当天的判决外，尹锡悦还面临被检察机关求处死刑的内乱首领嫌疑等7项刑事审判。16日，首尔中央地方法院刑事合议35庭（庭长法官白大铉）审理的尹锡悦涉嫌妨碍特殊公务执行等一案进行一审判决，法庭表示：“被告人妨碍合法逮捕令的执行……事实上，为了个人利益，已经把警卫处公务员变成了私兵。被告人作出令人难以接受的辩解，完全不反省自己的错误，因此有必要进行严厉的处罚。”特检此前要求对尹锡悦判处接近法定刑上限的10年有期徒刑，但判决结果是相当于一半的有期徒刑5年。2024年12月，负责调查尹锡悦内乱嫌疑的高级公职人员犯罪调查处（简称公调处）在现任总统中首次对尹锡悦进行逮捕，但遭到用人力和车墙构筑防线的警卫处的阻拦，未能执行逮捕令。特检认为，尹锡悦指示警卫处妨碍执行拘捕令，移交法院审判。对此，法庭认为，“这是破坏正当行使公共权力、妨碍国家法律秩序功能的重大犯罪，犯罪性质非常恶劣”，认为妨碍逮捕相关的特殊公务执行妨碍嫌疑、滥用职权妨碍行使权利嫌疑、教唆犯人逃避嫌疑等相关公诉事实全部有罪。对于戒严当天以召开国务会议为目的只召集部分国务委员的嫌疑，法庭表示，“宪法及戒严法中特别明确规定国务会议审议宣布戒严，是为了防止总统滥用行使国家紧急权的权限，牵制独断专行。尹锡悦本应该更加倾听全体国务委员的意见，慎重对待”，宣布有罪。有分析认为，这可能会对前国务总理韩德洙等相关被告人的一审判决产生影响。当天，法庭只对行使虚假公文和向外媒虚假公报嫌疑作出了无罪判决。尹锡悦方面在宣判后表示“将上诉”。不过，尹方对于即将负责内案乱上诉的内乱专司法庭表示：“我们认为违宪因素很多，会认真考虑是否出席”，暗示了抵制审判的可能性。宋慧美记者、吕根镐记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com