出生8天的婴儿，手指大小的心脏顺利接受手术

“怀孕时听说孩子心脏不好，非常担心，但听到医护人员说，‘孩子会好好治，集中精力生孩子吧’，我没有失去希望。”现在不到一周岁的洪伊俊（音）出生时只有成人拇指大小的心脏，在儿子顺利完成手术后出院后，母亲这样表达了感想。小伊俊比预产期提前一个月出生，体重只有1.5公斤，出生时患有心脏畸形。一般出生4个月后才能进行手术，但由于病情恶化，他出生8天后就接受了手术，最近刚刚出院。首尔峨山医院15日表示，小儿心脏外科尹泰镇（音）教授团队通过一次手术，成功使小伊俊的心脏畸形恢复正常，治疗用的是“完全矫正术”。据医院透露，小伊俊的母亲经过1年多的试管手术后，在45岁时得到了宝贵的儿子。他在妈妈肚子里被诊断为先天性心脏病“保罗四症”。这是每1万人中有3、4人发生的稀有疾病，由于心脏的结构缺陷，氧气供应不畅，会出现发绀。因为需要开胸、停止心跳后进行瓣膜整形的高难度手术，所以通常在出生4个月后、体重增加时进行手术。但是小伊俊的氧气饱和度逐渐下降，甚至出现了无氧发作，医疗团队认为手术已无法推迟。去年11月，医疗团队成功为小伊俊完成了血管比针还细的心脏手术。在心脏超声波检查中，医生确认小伊俊心跳稳定，并在手术49天后的本月5日以2.2公斤的健康状态出院。尹泰镇表示：“1.5公斤低体重儿手术是一项挑战。但是为了不进行再手术，一次性治疗心脏是给孩子最好的礼物。”方成恩记者 bbang@donga.com