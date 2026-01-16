韩国水产品出口去年达33亿美元创历史新高

去年韩国水产食品出口额达到33.3亿美元（约合4.9014万亿韩元)），创下历史最高纪录。海洋水产部15日表示，2025年水产食品出口额较前一年（30.3亿美元）增长了9.7%。其中，第一大出口品目紫菜的出口额为11.3亿美元，较前一年（10亿美元）增长13.7%，同样创下历史新高。鲭鱼去年的出口额为2亿美元，同比骤增128.8%；鱿鱼出口额为1.1亿美元，增长48.7%。此外，犬牙鱼（6.4%）、比目鱼（9.0%）、蟹肉（7.5%）等产品的出口额也呈现增长趋势。海产部分析认为，针对海外消费者的多样化产品开发以及韩流热潮带来的需求扩大等因素推动了出口增长。从国家来看，对日本、中国、美国等主要出口国均呈现均衡增长。去年对日出口额为6.8亿美元，同比增长3.1%，维持了最大出口国地位。排名第二的中国（6.2亿美元）尽管面临内需经济低迷，仍增长了18%；美国（5.2亿美元）即便在2025年4月起被征收对等关税的情况下，也增长了9%。海产部表示，今年也将通过向出口企业提供政策资金和出口商品券等方式支持出口扩张。此外，还将推进与国际体育赛事联动的“海之体育项目”，运营机场免税店内的“紫菜宣传馆”，并加强结合韩流明星的营销等贴近当地市场的宣传活动。尹明珍记者 mjlight@donga.com