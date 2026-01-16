阿布扎比行政公署署长与韩方讨论参与30万亿韩元“星门项目”

韩国总统李在明15日会见了阿拉伯联合酋长国（UAE）实权人物之一——阿布扎比行政公署署长哈勒敦•哈利法•阿尔•穆巴拉克，讨论了国防产业合作方案。据悉，双方还探讨了韩国参与阿联酋正与OpenAI推进的规模达30万亿韩元的“星门阿联酋项目”的方案李在明总统当天上午在青瓦台本馆接见了到访韩国的哈勒敦署长，并表示：“韩阿两国决定建立百年同行——用韩语说就是‘百年偕老’的关系”，“希望双方切实研究具体实施方案，取得具体可见的成果。”哈勒敦署长被视为阿布扎比王室经济与安全领域的核心人士之一。李在明总统向列席的总统秘书室室长姜勋植询问：“姜室长正在负责与阿联酋的共同项目，两位相处得如何？”并嘱咐道：“双方为两国间可推进的事项做了大量细致的准备工作，希望能通过良好协商取得可见成果。”李在明总统当天还向穆罕默德•本•扎耶德•阿勒纳哈扬总统致以问候，并邀请其尽早访韩。哈勒敦署长表示：“穆罕默德总统特别嘱咐我转达他温暖的感谢与问候”，“正如李总统所言，我将与视如兄长的姜室长紧密协商，以取得成果。穆罕默德总统也强调，最重要的是在尽可能短的时间内取得最多可见的成果。”对于李在明总统邀请穆罕默德总统访韩，他回应道：“若韩方提出方便的日期，我们将尽力协调以便其届时来访，并努力借此机会取得诸多成果。”据悉，哈勒敦署长此次访韩旨在具体化李在明总统访问阿联酋时讨论的国防产业、人工智能、能源等领域的合作方案。此次是李在明总统自去年11月对阿联酋进行国事访问后，时隔约两个月再次与哈勒敦署长会面。当时，姜室长曾表示，韩国防务企业获得超过150亿美元订单的可能性增大了。据悉，曾作为李在明总统特使访问阿联酋的姜勋植室长当天与哈勒敦署长共进午餐，商讨了两国合作方案。尹多彬记者 empty@donga.com