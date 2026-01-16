连续5次冻结利率……“K字型增长和房价”进退两难的韩国经济



韩国银行金融货币委员会15日将基准利率冻结为2.5%。这是自去年5月从2.75%下调0.25个百分点后连续5次冻结。韩国银行在预告今后利率动向的货币政策方向决定中甚至删除了“降息”一词。因此，有分析称，从去年10月起持续的标准利率下调周期已经结束。



冻结利率的理由是，韩银认为首都地区住宅价格和家庭负债、汇率变动性相关的风险仍然很高。韩国房地产院统计的首尔公寓平均交易价格从去年2月起连续48周呈上升趋势。将首尔全境和京畿道部分地区捆绑为“三重限制”的“10月15日房地产对策”后一度萎缩的公寓交易量也再次增加。以韩元兑美元汇率为例，美国财政部长贝森特宣称“韩元贬值不符合韩国坚实的经济基础”，这种罕见的口头介入韩国外汇市场的效果却短短不到一天，韩元汇率的时间里再次上升。



要想阻止高汇率导致的进口物价上涨，韩国银行必须上调目前比美国低1.25个百分点的基准利率，在这种情况下，韩国银行必须承受今年增长率预计为1.8%的下降。相反，如果为了解决上升到6.1%的青年失业率、消费停滞导致的个体户的痛苦而降低利率，房价再次上涨，家庭负债激增的危险也会增大。因此，有人预测，韩国银行暂时不会下调利率，也不会提高利率。



韩国经济之所以处于这种进退两难的状况，是因为发展良好的部分企业、产业和其他部门的差距日益拉大的“K字型增长”非常严重。赶上人工智能革命的半导体等部分领域的业绩有所改善，职员们获得高奖金，但石化、钢铁等苦战的企业和从业人员却在偏离暖风。即使韩国综合股价指数接近4800，赚钱的蚂蚁投资者也只有一半，房价的上涨也只集中上涨地方，资产两极化也在加深。



在无法下调基准利率的情况下，提高增长率，把局限于部分部门的温气传播到整个经济中，任何政府都很难做到。像去年的13万亿韩元民生恢复补贴一样的发钱只会产生短暂的效果。为了让企业能够毫无顾虑地聘用青年，应该灵活雇佣制度，支援对人工智能转型的投资，提高整体经济的效率。

