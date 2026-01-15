涉嫌“内乱”被建议死刑的尹锡悦，2月19日接受一审判决

尹锡悦前总统涉嫌内乱首领事件的一审判决定于春节长假后的2月19日。尹锡悦2024年12月3日宣布紧急戒严，443天后法院将首次对内乱嫌疑作出裁决。内乱特检（特别检察官赵恩锡）组向法庭要求判处尹锡悦死刑后，尹锡悦仍然重复之前的主张，称“见过拿着没有子弹的空枪的内乱吗？”在持续到14日零时之后的最终庭审中，尹锡悦在最后陈述中表示：“紧急戒严是呼吁国民对‘亡国弊端’进行监视和制衡。”他还就特检的调查主张：“这是以清洗和打压为象征的疯狂刀舞。（戒严）成了狼群们内乱围猎的饵料。”尹锡悦用90分钟的时间阅读了事先写好的17000字的最后陈述，其间还激动地砸桌子或向空中挥拳。他主张特检公诉事实都是虚假的，分别重复了6、7次“小说”“妄想”的表达。随着尹锡悦的最后陈述时间延长，从13日上午9点半开始的终审判决在17个小时后的14日凌晨2点25分才结束。一同被移交审判的被告人中，前国军情报司令官卢相源、前首尔警察厅厅长金峰植、前首尔厅国会警备队长睦贤泰等3人在最后陈述中表示，“让国民担心，感到抱歉”，但尹锡悦始终没有道歉。审判结束后，他笑着与律师团握手。法庭表示，“结论只会根据宪法和法律、证据进行判断”，将一审宣判日定为2月19日。“内乱首领罪”的法定刑只有死刑、无期徒刑、无期监禁，但根据法庭的裁量，可以在10年以上的有期徒刑范围内减刑。缓刑不适用。宋慧美记者、吕根镐记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com