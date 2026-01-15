雷诺称“韩国是生产与出口的核心枢纽…将持续投资釜山工厂”

“Filante融合了轿车的动感和运动型多用途车（SUV）的舒适驾乘感受，是为追求与众不同车辆的顾客提供的选择。”雷诺品牌首席执行官（CEO，副董事长，照片）法布里斯•坎博利夫13日在首尔广津区华克山庄酒店说的这句话，道出了当天首次公开的雷诺混合动力新车“Filante”的特性。雷诺计划以该新车为基础，将韩国作为主要生产和出口枢纽，并以独创技术与设计决一胜负。坎博利夫副董事长将“独创性”列为Filante的核心竞争力。他解释道，该车基于兼具法国品牌基因与韩国感性审美的特性，瞄准品味独特的消费者。他表示：“Filante在车身形态和设计上与竞争车型有着明显区别。”Filante目前已确保包括南美9国和中东7国在内的出口市场。雷诺方面还表示，可根据产量和市场调查结果扩大出口地区。韩国的战略重要性也得到再次确认。雷诺在2023年的中长期战略“国际竞赛计划”中，将韩国与拉丁美洲、印度、土耳其、摩洛哥一同指定为五大枢纽。根据该计划，雷诺将在全球市场推出共8款新车，继2024年推出Grand Koleos之后，韩国此次推出了第二款战略车型Filante。坎博利夫副董事长评价称：“韩国具备高端市场拓展潜力和高水平的车联网技术验证环境，且得益于自由贸易协定，出口也较为便利”，“从这些方面看，韩国是生产与出口的核心枢纽。”另一方面，关于釜山工厂的电动汽车生产计划，坎博利夫副董事长表示：“目前正专注于应对日益增长的混合动力车需求，并推出Filante等车型”，“考虑到市场成熟度，具体计划难以公布，但对釜山工厂的投资将持续进行。”金在亨 monami@donga.com