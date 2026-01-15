魏圣洛：“韩日首脑就供应链合作达成共识……实务讨论取得进展”

韩国国家安保室长魏圣洛14日表示，韩国总统李在明和日本首相高市早苗在首脑会谈中就构建稳定的供应网进行合作达成了共识。随着中国断然采取限制对日稀土出口的措施，中日矛盾日益激化，韩日两国首脑在稀土等供应网问题上的合作发出了一致的声音。魏圣洛当天在日本奈良举行的新闻发布会上对相关提问表示：“首脑间表明了对供应网的合作意志，在此之前，实务之间进行了各种讨论，为提高合作的工作正在取得进展。”他还说：“此次首脑之间就供应网领域相互合作的意见有所接近。”预计韩日将在稀土等核心矿物和半导体、能源等方面加快供应网合作的步伐。高市早苗在13日首脑会谈后的联合媒体发表中提到，“与李总统就供应网合作进行了深入的讨论”。在高市早苗发表“台湾发生紧急情况时介入”的发言后，中国正式对日本实施出口管制，这种情况下，她强调了韩日之间供应链互助的方针。不过，魏圣洛表示：“供应网是重要问题，因此要与多个国家合作，正在与中国讨论合作问题。”在5日举行的韩中首脑会谈上，韩国决定与中国定期举行产业部长会谈，推进供应链合作。双方还讨论了韩国加入日本主导的多边自贸协定《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的方案。魏圣洛表示：“再次确认了韩国推进加入的意向。以公正的语气进行了讨论。”此外，魏圣洛表示：“恢复《9·19南北军事协议》是政府的基本方向，也是总统给的方针。”这一表态明确了恢复内容为中断边境地区训练等《9·19协议》的方针。日本奈良=尹多彬记者、申圭镇记者 empty@donga.com、newjin@donga.com