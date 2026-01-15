防弹少年团时隔四年重启世界巡演 将赴34个城市演出79场

全球超级组合防弹少年团（BTS）将于今年4月启动大规模世界巡回演唱会。这是自2022年在美国拉斯维加斯结束“PERMISSION TO DANCE ON STAGE”巡演后，时隔约四年再次举行全球巡演。据所属经纪公司BIGHIT MUSIC 14日消息，防弹少年团将于4月9日、11日和12日在京畿道高阳综合运动场拉开世界巡演的序幕。6月12日和13日还将在釜山举行演出。值得注意的是，13日也是防弹少年团的出道纪念日。海外日程方面，截至目前已确定在全球34个城市举行79场演出。BIGHIT MUSIC方面表示：“这是以单一巡演为基准的韩国流行音乐（K-pop）艺人最高纪录”，并称“今后还将增加日本和中东的行程”。北美巡演将于当地时间4月25日和26日在美国佛罗里达州坦帕的雷蒙德-詹姆斯体育场开始。行程中还包括得克萨斯州埃尔帕索的太阳碗体育场、马萨诸塞州福克斯堡的吉列体育场等首次举行K-pop演出的场馆。在加利福尼亚州斯坦福大学内的斯坦福体育场，防弹少年团将继英国乐队酷玩之后，成为第二支在此举办单独演唱会的艺人。欧洲巡演将于6月至7月在英国伦敦、法国巴黎等5座城市举行10场演出。他们将在西班牙马德里和比利时布鲁塞尔举行首次单独演唱会。此后，巡演还将继续在巴西圣保罗、阿根廷布宜诺斯艾利斯等南美城市进行。BIGHIT MUSIC表示：“本次巡演将准备360度舞台等，为观众提供极具沉浸感的体验。”另一方面，防弹少年团还将在巡演开始前的3月20日发行收录14首歌曲的第五张正规专辑。这是防弹少年团全员完整体的回归，时隔约三年九个月。史智媛记者 4g1@donga.com