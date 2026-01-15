丹麦的原罪，让特朗普钻了空子



2022年5月，丹麦公共广播电台DR爆料称，本国政府在20世纪六七十年代以格陵兰原住民因纽特族女性为对象，强制在子宫内植入避孕器具。当时格陵兰约有9000名女性。相当于把全体女性的一半当作实验室老鼠对待。受害者中还有一名没有来初潮的12岁少女。



丹麦社会一片混乱，受害者们提出了损害赔偿请求诉讼，但政府以真相调查为由，一拖再拖地推迟了道歉。从2019年开始执政的丹麦首相弗雷德里克森在首次报道3年零3个月后的去年8月27日才道歉。



丹麦于1814年从挪威接手格陵兰岛。1953年编入本土后，以“同化”的名义强制进行丹麦语教育、强制由丹麦家庭领养儿童等。强制避孕手术也进行到20世纪九十年代。如果格陵兰岛没有在2009年获得自治权，这个事实可能还会被埋没。



弗雷德里克森的道歉是100%真心吗？在她道歉当天，丹麦外交部以至少3名美国人在格陵兰岛制造亲美国舆论为由，召见了美国驻丹麦大使马克·斯特劳。对此，《纽约时报》等媒体指出，道歉的另一个原因是美国总统特朗普。



特朗普在第一次执政的2019年8月首次表明了购买格陵兰岛的意向，去年1月再次执政后，甚至提出军事介入的可能性，公然推进吞并。丹麦政府认为，要想对抗这样的美国，首先要安抚格陵兰人的愤怒。



特朗普在世界各地频频干涉主权的行为理应受到批评。只是将此视为问题的丹麦也对格陵兰犯下了不少错误。正如各种舆论调查所表明的那样，格陵兰人的本意是”既讨厌美国，也讨厌丹麦。我们只想独立。”但事实上，格陵兰岛上没有像样的产业，一直依靠丹麦财政，也不可能独立。



人口约600万的丹麦、人口约5.7万的格陵兰岛都依赖于美国和北约的安全保护伞。丹麦正规军只有2.1万多人。将特朗普妖魔化也许只是暂时的转换心情，但对安保没有任何帮助。第二次世界大战当时，纳粹德国占领丹麦本土时，守护格陵兰岛的主体是美国。



俄罗斯总统普京的亲信、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫12日表示：“特朗普必须抓紧时间。如果进行居民投票，全体格陵兰人将投票赞成加入俄罗斯。”“如果美国犹豫不决，我们将吃掉格陵兰岛”的俄罗斯、用中国资金在格陵兰岛建设机场等各种基础设施的中国，与特朗普有什么不同呢？



也就是说，围绕格陵兰岛的争议，只能提醒我们“只有自强才是活路”的国际秩序的冷酷教训。与特朗普总统卸任和格陵兰人的意愿无关，主要强国将继续角逐格陵兰岛。





河貞敏 dew@donga.com