继石化与钢铁之后 电池产业亦面临未来增长危机



上月美国接连出现价值数万亿韩元规模的电动汽车电池供应合同被取消，电池行业的危机感日益加剧。据悉，韩国产业通商资源部长官金正官近期会见了LG新能源、SK-On、三星SDI等电池行业相关人士，并要求“认真思考电池三巨头体制是否能够持续”。继石化、钢铁等主力产业之后，被视为未来增长动力的二次电池也亮起了结构调整的预警信号。



电池行业因美国、欧洲电动汽车补贴减少导致电池需求下降，并在与中国企业竞争中处于劣势而陷入困境。首先，欧洲于2023年削减电动汽车补贴后，电池需求骤减。韩国电池在欧洲市场的占有率从2022年的63.5%下降至2024年的48.8%。同期，以价格竞争力突出的磷酸铁锂（LFP）电池为主力的中国企业，其市场份额则从34%上升至47.8%，形成鲜明对比。去年全球市场（不含中国）的占有率也被中国企业追上。



美国市场因订单接连取消，形势更为严峻。特朗普政府取消电动汽车税收抵免的冲击已波及电池行业。正在美国7个州建设约580千兆瓦时规模的14座电池工厂、进行大规模投资的韩国电池企业，因美国整车厂的订单取消，可能无法正常享受每千瓦时最高45美元的电池税收抵免政策优惠。



电池是能够改变产业范式的未来产业。韩国企业在面对高昂电费和资源匮乏的情况下苦苦支撑，而中国企业则利用数十倍于韩国的政府补贴，低价购入原材料并大规模扩充设备。在大企业着眼未来投入巨额资金，以及美国与中国投入巨额补贴扶持产业发展的背景下，若仅期望民间基于“先自助努力，后政府支持”的原则，自发参与业务重组，恐难以实现。



趁着人工智能（AI）热潮需求增长的储能系统（ESS），以及转向生产价格竞争力更高的磷酸铁锂电池，或通过并购（M&A）寻求出路等民间的自助努力势在必行。同时，也需要政府出台激励措施来引导自主的产业重组。可以借鉴美国或中国的做法，引入先进产业生产税额抵免、投资税额抵免直接返还等支持，或通过延长今年到期的储能系统电价特别折扣制度的期限，以支持企业转型。此外，还需着手开拓军用无人机、机器人用电池等新需求。对于阻碍企业自主结构调整的《公平交易法》相关规制等也需要进行梳理。若将责任推给民间，恐将错失黄金时机。

