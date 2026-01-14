“K-Pop的新标准，就是我们”

“我们想成为K-Pop的标准。”通过Mnet去年播出的生存选秀节目《BOYS ll PLANET》组成的八人男子组合“Alpha Drive One”的抱负十分远大。他们于12日在首尔龙山区蓝色广场举办 Showcase，推出首张迷你专辑《EUPHORIA》，成为“甲辰年首个出道组合”。该组合由韩国成员俊抒、虔佑、相沅、相炫，韩裔澳大利亚人利奥，以及中国成员家豪、鑫隆、安信组成。Alpha Drive One对组合名称解释道：“Alpha意味着‘朝向最高峰的目标’，Drive意味着‘永不停歇的推进力’，One则代表‘团结一心的凝聚力’。”建宇表示：“听到名字时就感觉‘很酷’，心想我们要成为像组合名一样，能够帅气登顶的团队。”他们当天一同表演了收录在《EUPHORIA》中的主打歌《FREAK ALARM》及先行公开曲《FORMULA》。《FREAK ALARM》是一首表达Alpha Drive One首次亮相于世的嘻哈舞曲，其爆发性的贝斯和鼓点尤为突出。迷你专辑中收录了包括为庆祝与粉丝共同出道而作的《Cinnamon Shake》、蕴含原始渴望的《Raw Flame》、以及在《BOYS ll PLANET》中展示过的竞演曲《Never Been 2 Heaven》等共6首歌曲。利奥表示：“这张专辑承载了各自追寻梦想的八名成员融为一体的喜悦瞬间，是想传达给所有在与自我战斗中持续前进的人们的故事。”相炫活用主打歌歌词“3秒就足够”，表示“希望在TikTok等短视频内容中，用3秒钟抓住全球粉丝的目光”。Alpha Drive One也是通过Mnet选秀节目出道的Wanna One和Zero Base One的直系后辈。相沅表示：“他们是我们非常尊敬的前辈。为了不辜负前辈们开拓的辉煌道路，我们希望不断成长，充分展现我们独有的色彩。”去年9月成团的Alpha Drive One在出道前，已在“MAMA Awards”、“Melon Music Awards”等主要颁奖典礼上进行表演，获得了K-Pop粉丝们的高度关注。“今后我们也将以新人的姿态全力以赴。希望我们能作为‘舞台魅力爆表的组合’受到瞩目。”（鑫隆）“希望提起Alpha Drive One时，能给人留下‘值得信赖的团队’的印象。”（虔佑）史智媛记者 4g1@donga.com