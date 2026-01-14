韩日关系“暖风中的缓慢合作”……要扩大民心的共识



韩国总统李在明13日访问日本首相高市早苗的故乡奈良县，举行了首脑会谈。这是继去年10月底的庆州会谈后时隔两个半月的再次会面。李在明强调，“在混乱的国际秩序中，韩日合作比任何时候都重要”，高市早苗也回应称，“希望今年日韩关系能向更高层次发展”。两国首脑不仅承诺进行经济安保、供应链、人工智能合作，还承诺共同应对超国家犯罪、合作应对朝鲜无核化。



两位首脑的第二次会面始终非常融洽。事实上，具有强烈反日形象的李在明和具有强硬保守倾向的政客高市早苗有可能成为使韩日关系恶化的最糟糕组合。但在美中霸权竞争加速、“特朗普风险”增大的情况下，韩日合作的必要性足以把任何矛盾因素深埋。如果说之前的合作是在美国的影响下韩美日合作的框架下，那么现在应该在没有美国的情况下摸索韩日合作。特别是对于日本来说，围绕台湾问题中日矛盾激化，迫切需要韩国的援助。



两国元首承诺加强经济、社会、文化等各领域合作。但韩日在重大问题上仍然没有取得太大进展。其代表性事例就是韩国加入《跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）问题。在美中竞争中，韩国为了贸易多元化，需要加入《跨太平洋伙伴关系协定》，日本却把它与福岛水产品的进口问题联系起来。历史问题也是如此。虽然日帝强征工人牺牲的长生煤矿水淹事故的遗骸身份确认等取得了小进展，但日本对历史的消极态度依然如故。



韩日关系长期以来在冲突与和解、冷却与交流之间反复摇摆。当然，这不是要急于求成的事情，为防止关系恶化而进行管理也很重要。但是，没有进展的原地踏步显然是不够的。两国关系面前，彼此国民的感情是道高门槛。为了克服反日和厌韩情绪，在国内说服舆论方面，李在明与高市早苗可以是最佳组合。李在明表示，“在野党政治人物和国家领导人，好像是有所不同的”，展现出认真接触的意向。双方有必要通过果断的相互让步，谋求更大的进展，同时扩大两国民意的共识。

