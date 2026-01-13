严冬孤岛砺“虎牙”，起亚虎队努力备战春训

上个赛季尊严受挫的“老虎”，今冬锤炼将在日本一座名字生僻的孤岛上进行。职业棒球起亚虎队于25日至下月21日在日本鹿儿岛县的奄美大岛进行第一阶段春季集训。球队相关人士表示：“为了寻找能专注于训练的环境，我们费了不少心思。”在职业棒球10支球队中，只有起亚虎队选择了日本作为第一阶段春季集训地。位于日本列岛西南部的奄美大岛，这也是首次成为韩国职业球队的训练地。从韩国前往该岛没有直飞航班，需经由东京中转。气候与邻近的冲绳相似。此处从2023年至去年，曾是日本职业棒球横滨DeNA海湾之星队二军的训练营地。起亚虎相关人士表示：“需要转机一次，在交通便利性上确实有些不便”，“但棒球场和室内训练场等设施方面，相比之前的训练地并无不足。”在2024年常规赛-韩国大赛中获得综合冠军的起亚虎，在上个赛季开始前被认为是两连冠的有力争夺者。起亚虎去年在美国加利福尼亚进行了第一阶段春季集训，但因频繁降雨而未能完成目标训练量便迎来了赛季。从揭幕战起，前年度最有价值球员（MVP）金道英（23岁）腿后肌受伤开始，起亚虎在核心球员金善彬（37岁）、罗成范（37岁）等接连受伤的情况下，以第八名结束了赛季。韩国大赛冠军球队在次年取得第八名及以下成绩，是继1995年OB熊队（现斗山熊队）之后的史上第二次。志在恢复名誉的起亚虎，从训练地选择开始就格外费心，其背景正在于此。去年冠军球队LG双子队以及SSG兰德斯队、NC恐龙队将前往美国进行第一阶段训练。LG队于22日前往亚利桑那州斯科茨代尔，NC队在与去年相同的亚桑那州图森，SSG队在佛罗里达州维罗比奇开始海外集训。韩华鹰队（墨尔本）、KT巫师队（吉朗）、斗山熊队（悉尼）则在澳大利亚设立第一阶段营地。乐天巨人队（台南）和Kiwoom英雄队（高雄）前往中国台湾，三星狮子队则前往关岛。赵英宇记者 jero@donga.com