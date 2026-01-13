“街头堆着数百具尸体”……连续半个月流血事件，伊朗面临最大危机

随着从去年12月28日开始的伊朗反政府示威激化，截至当地时间11日，外媒和人权团体接连公布最少500人、最多2000多人死亡。伊朗首都德黑兰等主要城市到处都发现了尸体堆积如山的场面。有分析认为，伊朗政府作为最高领导人哈梅内伊的直属机关，投入了以守护政教合一体制为核心任务的最精锐军队革命守卫队，流血事态正在激化。在这种情况下，美国总统特朗普表示，“正在考虑几个强有力的选择”，再次暗示军事介入的可能性。● “瞄准示威者脸部射击，街上满是鲜血”以美国为总部开展活动的人权团体“人权运动家通讯社”表示，受伊朗反政府示威的影响，至少有496名平民和48名保安人员等544人死亡。这一数字将近前一天116人的近5倍。总部设在挪威的人权团体“伊朗人权”确认，至少有192人死亡，实际死亡人数有可能超过2000人。有分析认为，特别是随着革命卫队正式投入，瞄准示威者进行射击，死伤者正在迅速增加。伊朗内外有主张称，伊朗政府从8日起切断网络和国际电话后，正式开始了强硬镇压。英国《卫报》8日报道说，伊朗28岁女记者马赫萨表示：“瞄准示威者的脸射击。街上充满鲜血，死亡人数之多令人恐惧。”此次反政府示威是历史上最严重的伊朗经济困难和对哈梅内伊领导的政教合一体制的累积不满爆发的结果。随着伊朗经济崩溃，里亚尔价值处于历史最低水平。以9日为基准，美元兑99.4055里亚尔，比2015年伊朗与西方五国签订核协议（一揽子共同行动计划）时（当时美元兑3.2万里亚尔）高出约31倍。食品物价与去年同期相比暴涨60%以上，中产阶层也很难维持正常生活。有分析认为，30%以上的伊朗国民处于贫困状态。过去大学生和进步知识分子积极参与反政府示威，但此次支撑伊朗体制的商人及中产阶层大举参与示威。在与以色列、美国的战争中，以“中东盟主”自居的哈梅内伊体制的权威崩溃也是原因之一。伊朗在去年与以色列-美国进行的“12日战争”中惨败。随着美国对核设施的轰炸和以色列对伊朗军队领导人和核科学家的针对性暗杀持续，伊朗体制的脆弱性暴露无遗。据悉，最近示威者高喊“回归王政”“让哈梅内伊去死”“停止介入周边国家”等否定现体制的口号。● 特朗普：“军事介入是强有力的选择”美国正在密切关注伊朗事态，研究军事介入的可能性。特朗普11日在总统专机上表示：“我每小时都听取（伊朗）情况的报告。正在观察几个强有力的选择，很快就会作出决定。”他还表示，为应对伊朗政府的网络封锁，将支援人造卫星网络“星链”。《华尔街日报》报道称，特朗普将于13日听取美国安保当局有关攻击伊朗选项的具体方案报告。特朗普透露伊朗政府向美国提议进行协商，并提到了对话的可能性。特朗普表示：“他们想要谈判，好像厌倦了继续被美国殴打。虽然我们可以先行动，但也在准备会谈。”但是，就美国对伊朗的军事介入，美国政界也出现了否定的反应。共和党参议员兰德·保罗在ABC电视台指出：“轰炸不是解决方案，宪法不允许总统随意轰炸。”很多人预测说，伊朗反政府示威是否会推翻哈梅内伊体制还是未知数。因为以革命卫队为中心，军部支撑着哈梅内伊体制，没有能够吸收市民愤怒的政治对策势力。伊朗虽然经历了2009年伊朗大选舞弊示威、2022年反对头巾示威，但哈梅内伊体制依然健在。峨山政策研究院地区研究中心负责人张志向（音）预测称：“美国军事介入等外部因素是否会带来变化?这种情况下，伊朗精英和革命卫队的立场将决定哈梅内伊体制的未来。”巴黎=常驻记者柳根亨、金允珍记者 noel@donga.com、rosa@donga.com