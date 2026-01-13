行人视线朝向道路时…车辆判断“欲过马路”自动减速

当地时间8日，美国拉斯维加斯的Motional技术中心。现代汽车集团与美国自动驾驶企业Aptiv的合资公司Motional，在计划今年于此地正式开始试验运营前，面向参加全球最大信息技术及家电展会“CES 2026”的记者举行了试乘会，公开了其技术实力。打开印有巨大韩文“Motional”字样的现代汽车电动车“IONIQ 5”后门上车，内部摄像头、雷达、激光雷达传感器等表明了这是一辆自动驾驶出租车。按照前排显示屏的指引系好安全带，按下屏幕上的“START”（出发）按钮后，车辆缓缓启动。前屏幕上除了显示行驶路线的地图外，周边车辆或行人的信息也以图形方式呈现。在行驶14公里约30分钟的过程中，Motional车辆根据交通流量，像人类驾驶一样调节速度行驶。在宽敞道路上行驶，进入名为“Town Square”的户外购物复合区后，道路突然变窄，车辆的移动变得谨慎起来。屏幕上频繁出现并消失着紧贴车辆旁边走过的行人或自行车标志。尤其令人印象深刻的是，Motional似乎能提前判断行人的意图来控制车辆行动。当行人上半身方向和视线朝向道路时，会判断为“要过马路”，从而自动停车或大幅减速；若非如此，则判断其将沿人行道行走，并保持缓行。车辆也能很好地识别道路标志。在交叉路口遇到红底白字“STOP”（停止）标志时，总会稳稳停住，然后识别左右及对面来车后出发。变道也很平顺。通过Town Square后进入机场与高速公路交汇的“Las Vegas Street”时，车辆感知周边车辆速度后，自动开启转向灯，适时变换车道，高效运行。在有两个左转车道的地方，甚至会自动变道至等待车辆较少的一侧。现代汽车集团计划Motional自动驾驶出租车在拉斯维加斯进行试验运营至今年年底，之后于年底前后开始商用运营。试验运营期间，为确保安全，驾驶席将有员工乘坐；但商用运营开始后，将按无需驾驶员的“Level 4”自动驾驶级别运营。Motional的自动驾驶是综合传感器信息，由车辆自行判断的“端到端”技术。特斯拉的自动驾驶（FSD）也采用此方式。其优点是不限于指定路线，可应用于所有道路，通用性高；但发生突发事故等可能性也较高。Motional首席执行官劳拉•梅杰表示：“对于突然打开的车门、紧急车辆应对等虽罕见但必须安全处理的情况，我们正利用人工智能学习，将安全性能提升至‘最后的1%’。”目前，在通过行驶积累学习数据方面，Motional被认为落后于特斯拉或中国竞争对手。据悉，Motional的自动驾驶累计里程为1.6亿公里，而特斯拉为112亿公里，中国百度Apollo则为2.4亿公里。现代汽车集团计划通过Motional的“Level 4商业化”来追赶这一差距。现代汽车集团方面表示：“Motional的首要任务是成功实现计划于今年年底开始的商用运营”，“此后，随着技术和竞争力的积累，也有可能（将服务）部署到包括韩国在内的其他地区。”拉斯维加斯=朴钟敏记者、崔元英记者 blick@donga.com、o0@donga.com