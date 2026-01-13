韩国政府已决定尽早与朝鲜恢复“9·19南北军事协议”

据悉，韩国政府决定尽早恢复“9·19南北军事协议”。李在明总统就任后不久，就阻止向朝鲜散发传单和中断扬声器广播，现在又在讨论停止军事分界线一带的军事演习等方案。有人指出，在朝鲜主张韩国无人机渗透的情况下，恢复《9·19军事协议》中包含的禁飞区的讨论也将加快。据韩国政府高层人士12日透露，国家安全保障会议8日召开常任委员会，讨论了恢复《9·19共同文件》的相关议案。政府消息人士表示：“虽然尚未就恢复时间和方式得出最终结论，但据我所知，相关部门正在加快协商速度。”文在寅政府时期的2018年签署的《9·19南北军事协议》中包括停止军事分界线一带军事演习、划定禁飞区、撤离非武装地带内监视哨所等内容。李在明去年8月在光复节贺词中曾表示：“为了防止韩朝间偶发性冲突，构建军事信赖，将先发制人、分阶段地恢复9·19协议。”据悉，韩国政府内部首先就恢复包括停止军事分界线一带地面、海上、空中一带各种军事训练的第一条第二项达成了共识。如果该条款的效力得以恢复，军事分界线两侧5公里以内或西北岛屿的射击训练将中断。但据悉，韩国军方认为，恢复禁飞区可能会因侦察中断等影响对朝鲜的应对态势，对先行恢复禁飞区感到为难。申圭镇记者、孙孝周记者 newjin@donga.com、hjson@donga.com