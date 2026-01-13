重大犯罪调查厅和公诉厅将公开代替检察厅……防止调查出现空白是基准



韩国政府将于10月废除检察厅，同时设立公诉厅和重大犯罪调查厅，规定其组织及运营方案的就是《公诉厅法案》。12日还对重罪调查厅法案进行了立法预告。公诉厅检察官不能启动调查，法案明确规定他们只负责起诉和维持公诉等。重罪调查厅将调查腐败、经济、内乱、外汇、大型惨案等共9项重大犯罪。但是，就政府案中以重罪厅人力以法律人士为中心的“调查司法官”和专门负责调查的“专门调查官”二元化一事，执政党强硬派议员反驳称“将成为第二个检察机关”，预计今后国会立法过程中将经历阵痛。



政府之所以决定在重罪调查厅设立调查司法官，很大程度上是为了吸引更多检察官到重罪调查厅工作。面对维持78年的检察厅解体，很多人担心出现调查空白的可能性。因为新设的重罪调查厅站稳脚跟需要时间，而且如果检察官不转移到重罪调查厅，检察机关拥有的调查经验就会消失。尽管如此，执政党和法律界部分人士指出，在设立公诉厅的情况下，有必要在重罪调查厅另设法务专门人力吗? 也有人批评说，由调查司法官-专门调查官组成的重罪调查厅的人力结构与检察厅的检察官-调查官结构如出一辙，因此以后很容易使检察机关复活。即便是维持大框架，也有必要考虑消除这种忧虑的方案。



还要事先切断围绕案件管辖的混乱局面。虽然调查相关法律根据犯罪种类和调查对象的地位划分了各机关的调查范围，但多人因牵涉多种嫌疑而交织在一起的案件并不少见。就像戒严调查初期高级公职人员调查处、检察机关、警方同时展开调查一样，如果多个机关争先恐后地投入调查，就会引发混乱，从而浪费调查能力；相反，如果互相推诿调查，调查就会拖延。政府在法案中规定，重罪调查厅可以就9大犯罪要求其他调查机关移送案件。但是，应该以更精密的设计，避免留下围绕调查范围的争议。



政府表示，是否承认检察机关改革的核心争论焦点——公诉厅检察官的补充调查权，将在今后的刑事诉讼法修改过程中进行讨论。但是，执政党强硬派议员们表示反对，称“无论是以何种形式，都不能保留检察官的调查权”。理应警惕检察机关滥用补充调查权的可能性。但也不能因为调查不足而导致真相被掩盖或使起诉的完整性下降。包括补充调查权在内的检察改革的剩余课题，必须以通过有效行使刑罚权、维护国民利益和基本权利为焦点，得出最后结论。

