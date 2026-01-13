我们从未经历过的世界



2026年开始了。新年伊始，世界陷入了炮声和混乱之中。美国主导的委内瑞拉总统马杜罗下台只是开始。军事力量能做的事情有限。干涉他国可以改变该国的命运，但不能有效地改变社会。



如果伊朗的哈梅内伊政权没落，其影响很有可能动摇整个中东的秩序。因为被泛伊斯兰、反以色列等共同情绪所压抑的局部矛盾可能会爆发。叙利亚已经进入了内战。伊朗的变化将对伊拉克产生影响。传统国家将出现动荡，沙特、阿联酋、卡塔尔等以石油为基础的新兴国家的主导权和跃进将成定局。这有可能使新兴国家加强军事力量，还有可能扩大沙特在也门的战争等纷争。



沙特阿拉伯和以色列、埃及的合作很有可能以更加露骨的形式出现。巴勒斯坦问题是绊脚石，但新项目似乎也有推进的空间。乌克兰战争又过了一年。即使停战，欧洲军队驻扎的瞬间，俄罗斯和欧洲之间的权力游戏也会开始。在此过程中，欧洲能否觉醒并成功进行重新武装和国家改造，还是会像普京所期待的那样分裂和崩溃，短期内无法见分晓，但从今年开始将面临考验。



美中之间的世界霸权竞争正在向亚洲和南美大陆扩散。对台湾的紧张和施压今年也会持续下去。中日矛盾不断扩大，朝鲜将进一步致力于扩充军备。东北亚局势也如同火药库。在这种情况下，韩国的内部矛盾正在走向极端。如此罗列下来，2026年的世界分为两类国家：钢铁国家和内部矛盾爆发之前的国家。

