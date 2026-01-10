演员安圣基安息 “世间需要的是善良之人”

“请勿忘记，这世间真正不可或缺、无法替代的，是善良之人。”5日离世的演员安圣基的遗体告别仪式于9日上午在首尔中区明洞大教堂举行。当故人的长子安多彬哽咽着宣读在父亲书房中发现的一封33年前的信件时，悼念者们无不眼眶泛红。这封写于故人41岁、多彬君尚在幼儿园时期的信，以“你在这个世界上初生的那天……我热泪盈眶”开头，以“望你成为谦逊、正直、胸怀宽广之人”的叮嘱结束。代表遗属站上讲台的多彬君表示：“父亲秉持着一种谨防伤害他人的人生观”，“即使在天国，他也会构思电影并准备出演作品吧。”当天的遗体告别仪式有演员玄彬、周元、歌手Bada、导演林权泽、闵奎东等遗属、亲友及演艺界后辈等约600人出席，送别故人。演员郑雨盛在悼词中回忆起2001年一同拍摄电影《武士》时的故人。他表示：“（前辈）有一种不愿给对方带来负担的体贴和不愿张扬的克制。他是一位散发着比任何人都更芬芳、更鲜明色彩光芒的人。”郑雨盛最终流下了眼泪。与故人合作过13部作品的导演裴昶浩（治丧委员长）表示：“（安圣基）作为代表韩国的演员，是诚恳演员的典范”，“他将永远活在他的作品之中。”当遗体告别仪式现场接连放映《有风的好日子》、《曼陀罗》、《捕鲸猎人》等故人的众多作品画面时，出席者屏息凝神，追思故人。遗体告别仪式前，当天上午在明洞大教堂，天主教首尔总教区总主教郑淳泽为故人主持了葬礼弥撒。郑总主教表示：“安圣基若望兄弟在艰难时期为国民带来了欢笑与感动”，“他积极参与生命委员会及‘傻瓜的分享’等教会的各项活动，践行了分享与负责任的生活。他的信仰向非信徒也深深铭刻了尊重人类与温暖的品格。”故人于1985年在明洞大教堂举行婚配圣事，并于2014年教宗方济各访韩时，在“为和平与和解的弥撒”中恭读了第一经文。当天，故人生前所属经纪公司的后辈郑雨盛捧着遗像，李政宰手持金冠文化勋章走在队伍前列，薛景求、刘智泰、朴海日、赵宇镇、周元、朴哲民等同事演员担任护棺人，将灵柩送往位于京畿道杨平郡的“Star4ever”墓地。韩国影像资料院于当天在其YouTube频道“韩国经典电影”上，举办了在线追悼展，放映故人1980至1990年代的10部代表作。金泰彦记者、李振求记者 beborn@donga.com、sys1201@donga.com