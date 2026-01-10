全世界和美国都有2%线上的增长，今年要成为摆脱低增长局面的元年



联合国预测，世界经济今年将增长2.7%。韩国经济增长率虽然比去年有所恢复，但预计为1.8%，远低于世界平均水平。照此下去，增长率将连续4年落后于经济规模大15倍的美国（预测值2.0%）。世界和美国都实现了2%的增长，韩国却陷入了低于2%的低增长泥潭。在利率低于美国的情况下，如果增长率逆转，海外投资和资本流出的诱因可能会增大。



李在明总统9日出席经济增长战略国民报告会时表示：“今年是切实负责经济运行的第一年，预计经济增长率将达到2%左右。”他期待出口的好转和内需的恢复，比联合国和韩国银行的预测值（1.8%）还要乐观。虽说通过国内生产和尖端产业投资、股市活性化来提高增长率，但如果没有企业和投资者的响应是不可能的。美国、日本、中国投入巨额税金培育半导体产业，正在准备“半导体国家对抗战”，面临半导体超级周期（超繁荣期）的韩国却连半导体特别法都无法越过国会的门槛。国家代表半导体基地龙仁半导体国家产业园区被电力等基础设施问题束缚住手脚，引发了迁移争议，正在浪费时间。



美国经济在雇佣和消费不振的情况下，仍然呈现出比韩国更高的恢复趋势，这是因为减税和利率下调的效果，再加上英伟达、谷歌、苹果、微软、亚马逊等企业正在引领人工智能、半导体、机器人等尖端产业的大规模投资。特朗普总统以关税为武器，从尖端产业到造船等基础产业，正在吸引世界招牌企业。如果没有像美国一样以关税为武器拉来企业的手腕，就应该创造不亚于美国的企业经营环境，防止企业流失，吸引海外企业投资。



韩国经济在21世纪初还拥有5%左右潜在增长率的高增长基础体力。在掉以轻心的时候，由于人口减少和老龄化导致的劳动力减少和投资及生产性下降，潜在增长率下降到了1%左右。如果不能改善企业投资环境，培养尖端产业、革新企业，提高中小企业和局限企业的竞争力，李在明政府承诺的“恢复潜在增长率3%”将以口号结束。要通过实际行动打造摆脱1%低增长的元年。





