曾经引进在野党大腕的政党，如今竟然只执念于“减法政治”



保守政党的全盛期是什么时候？首先想起了以三党合并的胜负手结束军事政权、建立文民政府的前总统金泳三。也有过李明博、朴槿惠两名总统连续执政的时期。在这一时期的第18、19届议会选举中，大国家党、新国家党接连获得了过半议席。首尔、釜山市长补缺选举取得压倒性胜利和前代表李俊锡的30多岁“零选”党代表旋风、前总统尹锡悦夺回政权和地方选举取得压倒性胜利的2021-2022年也是屈指可数的亮点。



保守元老中很多人指出，举行第15届议会选举的1996年前后是历代级全盛期。因为广泛使用运动场，成功进行人事改革，并大幅扩大了外延。1994年首次地方选举惨败后，政权的危机感达到高潮，执政党民主自由党穿梭于左右，广泛引进人才，党名也改为新韩国党。民主化运动纪念事业会理事长李在五和前雇佣劳动部长官金文洙也在当时入党。



在野党和进步阵营受到巨大冲击，陷入了背叛感。这是因为李在五和金文洙在民主化运动史上的重量感和影响力。李在五是在野民众运动的巨头。五次坐牢，与独裁斗争。1987年6月抗争以后，众多运动家走向金泳三的统一民主党和金大中的和平民主党时，他带头成立民众党，坚守进步阵营。



同时代的金文洙是劳动运动的教父。鲁会灿、沈相奵在金文洙面前连名片都不敢递的说法，现在在劳动界也像传说一样脍炙人口。他打出“工人政治势力化”和“社会变革”的旗号，领导了1980年代展开最具战斗性劳动运动的“首尔劳动运动联合”。他被带到保安司令部遭受各种拷问，却没有说出沈相奵的名字，也是非常有名的故事。金文洙也没有前往两个民主党，而是和李在五一起守护了民众党。



这样的李在五和金文洙之所以能够加入保守政党，是因为当时担任总裁的金泳三前总统的决断和该党为了革新的努力、接受两人的灵活性和加法政治等。与金大中前总统发生矛盾、127天后辞职的“铁面法官”前国务总理李会昌和“沙漏检察官”洪准杓也在1996年入党。成功进行人事改革的新韩国党在第15届议会选举中战胜在野党构筑的政权审判框架，获得139席，成功维持了院内第一大党地位。



李在明总统提名前议员李惠熏为企划预算处长候选人的当天，国民力量党立即将李惠熏除名。领导层称，“金重培的钻石就那么让你眼馋吗?”，将李惠熏定性为背叛者，为为她落选展开了总攻势。该党代表张东赫进一步强调党性（对党的忠诚度），他说：“因为没有对相关行为者采取有效措施，所以发生了这样的事情。”此外，为了重新启用亲尹锡悦人士，该党还为处罚前代表韩东勋启动了伦理委员会。一度引进金文洙和李在五、反复进行加法的政党怎么能这样只做减法呢? 对张东赫来说，相比惩罚背叛者和惩戒韩东勋，更为紧迫的是回答这个问题。





柳聖烈 ryu@donga.com