HD现代重工再获美国海军舰艇MRO项目订单

HD现代重工接连成功获得美国海军军需支援舰的维护、维修和大修（MRO）项目订单。7日，HD现代重工表示，近期获得了美国海军第7舰队所属的4.1万吨级货物补给舰“USNS塞萨尔-查韦斯”号的定期维修项目订单。该船长210米、宽32米、高9.4米，于2012年服役。HD现代重工计划从19日起在蔚山造船厂开始维修工作。在完成对船体及结构物、电气系统等约100个项目的维修后，将于今年3月交付美国海军。此次订单是HD现代重工从美国海军获得的第二份MRO合同。此前，该公司于去年8月首次从美国海军获得军需支援舰“USNS艾伦-谢泼德”号的MRO订单，相关维修工作已于去年底完成。该舰已于本月6日出航。HD现代正意图以韩美造船合作项目“MASGA（让美国造船业再次伟大）”为跳板，扩大舰艇MRO相关业务。这一趋势在组织改组中也有所体现。此前，由HD现代重工与HD现代尾浦于去年12月1日合并成立的统一法人HD现代重工，已将原有的特殊船事业部改组为舰艇及中型船事业部。HD现代重工社长朱原浩（音）表示：“在舰艇及中型船事业部成立后，我们将以更扎实的内功和效率推进MRO业务，引领美国舰艇MRO事业领域。”崔元英记者 o0@donga.com